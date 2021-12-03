Съезд Белорусского союза офицеров прошел сегодня в онлайн-формате

В работе съезда принял участие министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. В своем выступлении глава оборонного ведомства ознакомил делегатов съезда с военно-политической обстановкой, сложившейся вокруг Беларуси. Он обозначил основные направления, на которых БСО необходимо сосредоточить свою деятельность.Виктор Хренин подчеркнул, что в лице Белорусского союза офицеров видит надежного помощника в решении целого спектра задач по обеспечению военной безопасности государства и в первую очередь воспитания у граждан чувства патриотизма и готовности каждого к защите национальных интересов.Делегаты съезда заслушали доклад председателя Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" генерал-майора запаса Сергея Бобрикова. Он рассказал о работе организации за отчетный период, поведал о решаемых проблемах и направлениях развития.Фото пресс-службы Министерства обороны