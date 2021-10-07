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  2. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,3 на северо-западе Китая

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,3 на северо-западе Китая

Колебания земной поверхности магнитудой 4,3 зарегистрировали сегодня на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, передает ТАСС.


По информации Китайского сейсмологического центра, землетрясение зафиксировали в 21:16 по местному времени (16:16 по минскому времени) на территории Баркель-Казахского автономного уезда округа Хами. Очаг подземных толчков находился на глубине 9 км.

В настоящий момент данных о пострадавших и разрушениях на территории округа Хами, где проживает по меньшей мере 550 тыс. граждан, нет.

Фото: pixabay.com
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