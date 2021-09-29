Сейсмологи зафиксировали 11 землетрясений магнитудой от 2,7 до 3,4 в Греции

Одиннадцать землетрясений магнитудой от 2,7 до 3,4 зафиксировали 29 сентября в Греции, передает ТАСС.
Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, самые мощные колебания земной поверхности зафиксировали в 08:51 по минскому времени. Эпицентр находился в 13 км от населенного пункта Ираклион, где проживают примерно 137 тыс. граждан. Очаг располагался на глубине 2 тыс. м. В настоящий момент сведений о пострадавших и разрушениях нет.
До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что на Крите 27 сентября зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,5. Афинский геодинамический институт позднее добавил, что у колебаний земной поверхности была магнитуда 5,8. Эпицентр располагался в 20 км к юго-востоку от населенного пункта Ираклион. Очаг находился на глубине 10 км.
По данным Athens-Macedonian News Agency, в результате подземных толчков на Крите один человек погиб, еще девять были ранены.
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