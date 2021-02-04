В прошлом году Марта вышла замуж — счастливчиком стал коллега по сцене Тарас Присяжнюк. В прошлом году Марта вышла замуж — счастливчиком стал коллега по сцене Тарас Присяжнюк.

Марта Данусевич: Хочу испытать себя в жанре кроссовер, когда соединяются несколько стилей. Марта Данусевич: Хочу испытать себя в жанре кроссовер, когда соединяются несколько стилей.

В прошлом году Марта Данусевич вышла замуж — счастливчиком стал коллега по сцене Тарас Присяжнюк. Историю своей любви они наверняка расскажут зрителям 14 февраля. В этот день в Камерном зале им. Л. Александровской артисты дадут концерт Mainstream. Love, в котором исполнят популярные произведения русских и западноевропейских композиторов.— С одной стороны это, конечно, непросто. Потому что быть на сцене с любимым человеком — это двойное волнение и повышенная ответственность. Ведь переживаешь не только за себя, но и за него. С другой стороны, всегда есть поддержка — и это уже огромный плюс.— Сами удивляемся тому, как все сложилось. Четыре года мы стажировались в Молодежной оперной программе Большого театра и спелись во всех отношениях. В прошлом году после окончания стажировки Тарас получил предложение продолжить обучение в миланском La Scala. Уехал, успел дебютировать в «Трубадуре», но началась пандемия. И он прилетел ко мне в Минск — на недельку, как нам тогда казалось. С вещами, которые уместились в одном чемоданчике. Прошла неделя… И Тарас остался. Пандемия, получается, расставила все по своим местам.— Когда в семье два артиста, востребованных исполнителя, это, мне кажется, неизбежно. Главное — поддерживать друг друга в этом решении. У меня никогда не было мысли уйти из нашего театра, где я начала работать еще во время учебы. В 2015‑м мне посчастливилось стать артисткой Молодежной оперной программы Большого театра России. Каждый год на участие в ней подают заявки тысячи человек, но берут только 4—6 исполнителей. Конкуренция — жесточайшая. Руководство нашего театра, к счастью, пошло мне навстречу. Я стажировалась в молодежной программе и параллельно приезжала в Минск петь спектакли. В 2018‑м получила партию Мими в «Богеме». Затем был «Летучий голландец» Вагнера, Татьяна из «Евгения Онегина» и Иоланта в одноименной опере Чайковского… Серьезные постановки, большая ответственность.— С божьей помощью все получилось. Руководитель программы каждый год приезжает в Минск и отбирает ребят для прослушиваний. Чем покорила? Честно, не знаю. Молодежная оперная программа Большого театра — это одна из лучших мировых стартовых площадок для молодого вокалиста. Знания, которые там дают, не получишь ни в одной консерватории. С нами работали ведущие артисты, дирижеры, режиссеры. Занятия — каждый день по 6—7 часов. Причем не только вокалом: это и сценическая пластика, и актерское мастерство, и языки. Плюс концерты: на Новой и Исторической сценах, в Бетховенском зале Большого театра, а также выступления в других странах. Таких возможностей, мне кажется, не дает ни одна другая программа.— С мастер‑классами приезжали Мария Гулегина, Натали Дессе, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава… С маэстро Башметом и его «Виртуозами Москвы» я неоднократно гастролировала.— Как и любой профессионал. Он обращает внимание на все: замечает детали, настроения. Поэтому с ним легко работать, приятно быть на сцене. И спокойно — нет лишней суеты, нервозности. Было неожиданно, когда во время гастролей в Бельгии он уделил мне минутку, нашел время подойти и поблагодарить. Сказал, что ему приятно было поработать вместе. И что он всегда доволен ребятами из Молодежной программы и уровнем их подготовки.— Я, кстати, принимала когда‑то участие в кастинге. Прошла все этапы, но на финальном не сложилось. Буду пробовать свои силы в следующем сезоне, почему нет? «Большая опера» дает зрительскую популярность, это хороший проект в плане продвижения. Но вот профессионально он вряд ли развивает. Для певца гораздо важнее выступать в спектаклях, участвовать в конкурсах и фестивалях, а не в телевизионных шоу.— Мне больше нравится… классическая эстрада, скажем так. С удовольствием попробовала бы себя в жанре оперного кроссовера — это когда соединяются поп‑музыка и классика. Я, кстати, никогда не видела себя эстрадной певицей. Хотя с детства обожала петь. Все родные и близкие говорили родителям, что нужно отвести меня в музыкальную школу. Затем я попала в детскую студию при Большом театре и поняла: только оперное пение. Хотя, считаю, что артисту можно (и нужно!) развиваться в разных направлениях. Не ограничивать себя в творчестве. Я, например, пока был перерыв в работе, научилась шить.— Это стереотип. На самом деле творческие люди часто реализуют свой талант в разных направлениях. Я попросила у мужа на день рождения швейную машинку, потому что режиссер «Фауста» Анна Моторная сказала, что Маргарита, моя героиня, умела шить. И я решила научиться, чтобы лучше ее понимать. Особенно приятно, когда коллеги или просто знакомые подходят и спрашивают: «Откуда такая красота? Где взяла?» И очень удивляются, когда узнают, что сама сшила.— Про пение в душе — это уже классика, наверное. Отвечаю сразу: нет, пою только на сцене. Еще почему‑то часто думают, что оперные певцы пьют сырые яйца. И все считают, что, если ты артист оперы, ты должен быть… в теле, скажем так.—Я работала с ней на концерте в Москве на закрытии чемпионата мира по футболу. Так вот, в жизни Нетребко очень стройная, поверьте. Камеры и телевизионный экран прибавляют 20 процентов массы как минимум. Я вообще считаю, что стереотип про полноту оперных див давно пора искоренять. Потому что он не отвечает духу времени.— В кинотеатре! Как все молодые люди, мы с мужем любим кино. Недавно посмотрели мультфильм «Душа», очень рекомендую его не только детям, но и взрослым. Еще из последнего понравился «Огонь» с Константином Хабенским. А вообще стараемся как можно больше путешествовать. В этом году по максимуму использовали перерыв в работе, связанный с коронавирусом, и открыли для себя Беларусь. Причем поехали не по топовым достопримечательностями, а по менее известным. Например, заглянули в Сынковичи, где расположена знаменитая церковь Святого Михаила. Побывали и в двух крупнейших центрах православия — Полоцке и Жировичах. Потрясающие по энергетике места.Фото из личного архива.