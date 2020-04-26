Северокорейское СМИ сообщило о деятельности Ким Чен Ына

Центральная газета КНДР «Нодон синмун» сообщила о деятельности председателя Госсовета страны Ким Чен Ына на фоне новостей о смерти политика.

«Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые искренне и со всей душой внесли свой вклад в создание города Самчжиёна», — говорится в публикации, которую цитирует ТАСС.

При этом издание не уточняет, когда была направлена благодарность строителям, а также где сейчас находится северокорейский лидер.

Самчжиён — новый город, который был официально открыт в КНДР в декабре 2019 года. Местные власти называют его образцом современной цивилизации. В церемонии открытия участвовал в том числе Ким Чен Ын. Почему глава народной республики направил поздравление сейчас неизвестно.

Сегодня утром Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что в адрес Ким Чен Ына поступила поздравительная телеграмма от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины саммита лидеров России и КНДР во Владивостоке, который прошел ровно год назад.

Высший руководитель КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. За это время он пропустил ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС) и торжественную церемонию в честь 108-летия со дня рождения основателя северокорейского государства и своего деда Ким Ир Сена.

Отсутствие Ким Чен Ына на публичных мероприятиях спровоцировало массу слухов о его болезни, а накануне вице-директор Гонконгского телевидения HKSTV заявила, что северокорейский лидер скончался. По данным японского журнала Shukan Gendai, политик находится в вегетативном состоянии после неудачной операции на сердце.