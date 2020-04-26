Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+2 oC
USD: 2.46
EUR: 2.65
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Северокорейское СМИ сообщило о деятельности Ким Чен Ына

Северокорейское СМИ сообщило о деятельности Ким Чен Ына

Центральная газета КНДР «Нодон синмун» сообщила о деятельности председателя Госсовета страны Ким Чен Ына на фоне новостей о смерти политика.

«Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые искренне и со всей душой внесли свой вклад в создание города Самчжиёна», — говорится в публикации, которую цитирует ТАСС.

При этом издание не уточняет, когда была направлена благодарность строителям, а также где сейчас находится северокорейский лидер.

Самчжиён — новый город, который был официально открыт в КНДР в декабре 2019 года. Местные власти называют его образцом современной цивилизации. В  церемонии открытия участвовал в том числе Ким Чен Ын. Почему глава народной республики направил поздравление сейчас неизвестно.

Сегодня утром Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что в адрес Ким Чен Ына поступила поздравительная телеграмма от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины саммита лидеров России и КНДР во Владивостоке, который прошел ровно год назад.

Высший руководитель КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. За это время он пропустил ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС) и торжественную церемонию в честь 108-летия со дня рождения основателя северокорейского государства и своего деда Ким Ир Сена.

Отсутствие Ким Чен Ына на публичных мероприятиях спровоцировало массу слухов о его болезни, а накануне вице-директор Гонконгского телевидения HKSTV заявила, что северокорейский лидер скончался. По данным японского журнала Shukan Gendai, политик находится в вегетативном состоянии после неудачной операции на сердце.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: Рейтер
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Лукашенко совершает рабочую поездку в Наровлянский район Гомельской области
Северокорейское СМИ сообщило о деятельности Ким Чен Ына
В Колумбии при сходе оползня погибли три человека
180 человек прилетели в Минск эвакуационным рейсом из Гоа
Республиканский субботник, увеличение БПМ и регулирование цен на гречку. Главное за субботу
Грузовой самолет Boeing 747 с медикаментами и средствами защиты приземлился в Минске
Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая
Минобороны показало, как дезинфицируют Минскую центральную районную больницу в Боровлянах
Гороскоп на 27 апреля
Две минские гостиницы предоставили номера медикам
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
Мужской гандбольный чемпионат Беларуси завершен досрочно
Вице-директор Гонконгского телевидения сообщила о смерти Ким Чен Ына
Wi-Fi ожидает крупнейшее за 20 лет обновление
Глава минздрава Израиля подал в отставку из-за коронавируса
«Шахтер» обыграл брестское «Динамо» в центральном матче 6-го тура чемпионата Беларуси
Футбольные команды «Днепр» и «Осиповичи» сыграли в Могилеве
Лукашенко рассказал о планах поставить в минские поликлиники компьютерные томографы, помочь может Гуцериев
Жители Берлина вышли на протест против карантинных мер
Первая китайская миссия по исследованию Марса названа в честь стихотворения
Бобы – отличный продукт в условиях самоизоляции
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Возвращение в семью
Авторы
СКАНИРУЙТЕ