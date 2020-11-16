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  2. Север против юга. Итоги голосования на президентских выборах в Молдове по районам и муниципиям демонстрируют географию деления общества

Север против юга. Итоги голосования на президентских выборах в Молдове по районам и муниципиям демонстрируют географию деления общества

Новым президентом Молдовы станет лидер оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду – по предварительным данным она набирает более 57% голосов, обойдя действующего главу государства Игоря Додона больше чем на 15 процентных пунктов. Это в цифрах. А визуально картина голосования выглядит интереснее: по стране негласно проходит граница между регионами «за Додона» и «за Санду». Что это значит?


Пресловутый раскол общества, о необходимости преодоления которого уже заявила победивший кандидат. Географически на выборах Молдова поделилась примерно так: северная 1/3 республики – за Игоря Додона, центр и юг – за Майю Санду. Граница проходит между Фалештским и Флорештским районами. Выше них отстаивают кандидатуру действующего главы государства, ниже – радуются победе оппозиционного кандидата.

При этом исключение составляют спорные территории и районы рядом с ними, а также данные с участков за рубежом. В Приднестровье избиратели поддержали Додона, отдав ему 85,8% голосов. Присоединился и один из граничащих центральных районов – Дубоссарский. Там насчитывается 52,51% голосов за действующего президента. Схожая ситуация и в Гагаузии с соседствующим Тараклийским районом. Там за Додона отдали 94,59 и 92,95 процентов голосов соответственно. А вот за рубежом жители Молдовы отдали предпочтение кандидатуре Майи Санду – там она заручилась поддержкой 92,95% избирателей.

На выборах президента Молдовы побеждает оппозиционный лидер Майя Санду

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На выборах президента Молдовы побеждает оппозиционный лидер Майя Санду
При этом отметим, что в среднем результат Додона в регионах, где он победил, колеблется между 50–60 процентами голосов, а Санду в основном набирает примерно 60–70 процентов. Результаты еще не окончательные: ЦИК обработал 99,95% бюллетеней. Однако, несмотря на это, тенденция уже четко прослеживается. И заключается она в том, что в Молдове сформировались своеобразные «островки» более консервативно настроенных избирателей.

Как это географически-социальное явление повлияет на политику Санду в дальнейшем? В первую очередь она постарается объединить «разобщенное по итогам этих выборов общество» – об этом новоизбранный президент заявила в ночь после выборов. Намерение хорошее. Правда, как это будет делаться и какие решения будут приниматься в отношении спорных территорий на востоке и юге страны пока непонятно.
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Фото: РЕЙТЕР
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