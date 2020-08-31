Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.66
EUR: 3.17
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Сев озимых зерновых начался в Беларуси

Сев озимых зерновых начался в Беларуси

Озимые зерновые в Беларуси посеяны на 7,15 тыс. га площадей, что составляет 0,49% от плана, проинформировали в Минсельхозпроде.

Фото: архив БЕЛТА

По данным на 31 августа, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,07 млн га площадей, что составляет 94,4% запланированной площади. В Гродненской области убрано 98,8% площадей от плана (318,7 тыс. га), в Брестской – 98,9% (336,1 тыс. га), Минской – 98,6% (482,7 тыс. га), Гомельской – 97,4% (332,6 тыс. га), Могилевской – 86,8% (288,4 тыс. га), Витебской – 84,9% (311,4 тыс. га). Продолжается уборка гречихи и проса: в целом по Беларуси убрано 16,3% и 25,7% площадей соответственно.

Всего по стране намолочено 7,697 млн т зерна при средней урожайности 37,2 ц/га (в прошлом году урожайность на аналогичную дату составляла 31,2 ц/га). В Минской области собрали более 1,9 млн т зерна, в Гродненской – 1,5 млн т, Брестской – свыше 1,3 млн т, более 900 тыс. т – в Могилевской, Витебской и Гомельской областях.

Лен вытереблен на 46,4 тыс. га (96,2% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 21,8 тыс. га (46,9% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 3,74 тыс. га, заготовлено 12,3 тыс. т при средней урожайности 36,1 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 780,5 тыс. т сена (77,3% от плана), 12,899 млн т сенажа (102,4%) и 1,617 млн т силоса (8,44%). Убрано 7,53% площадей кукурузы на силос и зеленый корм. Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 47% от плана.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Президент Ливана поручил сформировать новое правительство
В городском поселке Корма волонтеры БРСМ вручили портфели детям и устроили им праздник
Летчиков-истребителей планируют вооружить автоматами АМ-17
Лукашенко подписал распоряжение о запуске научно-образовательного спутника БГУ
Подведены итоги парламентских выборов в Черногории
Стал известен соперник брестского «Динамо» в 3-м квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Подведены итоги Кубка Республики Беларусь по пляжному волейболу
В Гомельском районе помощник президента и зампред облисполкома посетили детский дом семейного типа с подарками
Кочанова: школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование
Биржа: 31 августа доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
мнение
Елена КЛИМОВИЧ
Ввод фермы утром. Деньги вечером
Беларусь и Узбекистан намерены возобновить регулярные авиарейсы
В Беларуси выздоровели и выписаны 70 468 пациентов с COVID-19
Баллон с краской против ДТП. ГАИ Минщины провела необычную акцию
Футбол. Вернидуб подал в отставку с поста главного тренера «Шахтера»
Верховный Суд предлагает назначение судей областного и районного уровня доверить Советам депутатов
Омоновцы помогли людям, попавшим в ДТП
Рассмотреть жалобу в суде можно будет без конвоирования обвиняемого
С 1 сентября суды начнут работу в цифровом формате
В Абу-Даби прогремел взрыв
Лукашенко: мы будем предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед
мнение
Татьяна БИЗЮК
Найти зоотехника... в школе
Прогноз погоды на 1 сентября: дожди и до +27 °С
Ефремов отказался от услуг защитника по назначению
Лукашенко подтверждает готовность Беларуси расширять многоплановые и эффективные связи с Кыргызстаном
Лукашенко: система судов должна работать независимо и без привязки к персоналиям
Президент обсудил с Валентином Сукало тактические и стратегические вопросы работы белорусских судов
Внешний госдолг Беларуси в январе–июле вырос до 17,8 млрд долларов
Фотофакт. В Пекине открылась выставка традиционных ремесел провинции Фуцзянь
Сев озимых зерновых начался в Беларуси
Избирком Черногории опубликовал предварительные результаты парламентских выборов
Около 300 человек задержаны в Берлине при разгоне акции противников карантина
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Весь мир – театр
Кровли 16 домов повреждены в Минской области из-за непогоды
Четыре человека погибли в результате ДТП с американским БТР в Южной Корее
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Telegram, телеканалы, радиостанции, спецслужбы, "черные пауки". Как оказывают информационное влияние на Беларусь
Названы популярные виды осеннего маникюра
ВИДЕО. Акции протеста в Минске: мирные ли они на самом деле? Расследование
"Формула-1". Гран-при Бельгии.﻿ Квалификация
Лукашенко отмечает наличие большого потенциала в белорусско-малайзийском сотрудничестве
Weeknd, Леди Гага и группа BTS удостоены премии MTV Video Music Awards
Беларусь должна сохранить суверенитет и независимость – Петровский
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Скромное обаяние буржуазии
Названы популярные причины нагрева смартфонов
Более 500 мини-полигонов ТБО закрыто с 2010 года в Витебской области
Азаренко поднялась на 27-е место, Соболенко осталась на 11-й строке в рейтинге WTA
Авторы
СКАНИРУЙТЕ