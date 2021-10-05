Сев озимых в Беларуси планируется завершить к 8 октября. Об этом рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко по итогам совещания у Главы государства о ходе сельскохозяйственных работ в стране, передает БЕЛТА.
Министр отметил, что сейчас сев озимых культур завершен на 86% площади. Всего озимые культуры будут посеяны на площади в 1,45 млн га.
Уборка оставшихся культур проходит в штатном режиме, сказал Иван Крупко.
"Мы до второй декады октября закончим уборку картофеля. Поздние овощи соберем в начале ноября. Уборка кукурузы на корм будет закончена до конца октября, а кукурузы на зерно – до 10 ноября, – сообщил он. – По зерновым колосовым недобрали в этом году около миллиона тонн зерна, но делаются ставки на уборку кукурузы на зерно. Осталось убрать 220 тыс. га, мы ожидаем получить около 1,8 млн т зерна кукурузы".