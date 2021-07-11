Сетевые ретейлеры, занимающиеся продовольствием, теперь сами должны высчитывать свою долю в товарообороте Минска, областных центров, районов, где у них открыты магазины. Такая норма содержится в Законе «О государственном регулировании торговли и общественного питания». Изменения вступили в силу с 8 июля 2021 года.
В помощь для расчета методика, утвержденная постановлением Совмина № 363 от 25 июня этого года. Заработала она также с 8 июля. Доля организации определяется как процентное отношение ее розничного товарооборота продтоваров минувший за год к официальным статданным о розничном товарообороте в разрезе регионов. Планируемую дату опубликования такой информации в Белстате, как правило, сообщают в начале года. Порог – 20 процентов. Достигнув этой отметки, ретейлер не сможет расширять свои торговые площади. Разве что – на селе и в малых городах, определенных областными Советами депутатов согласно Указу № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания».
Начальник отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Шпак обращают внимание:
– За неправильный по разным причинам расчет доли ответственность для ретейлеров не предусмотрена. В то же время, если сетевик на фоне неверного расчета в регионе, где все же перешел порог, расширит свои площади для торговли продтоварами, то такая сделка будет считаться ничтожной. Потери могут быть внушительными для бизнеса, в том числе репутационные.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
383
Сетевые ретейлеры, занимающиеся продовольствием, теперь сами должны высчитывать свою долю в товарообороте района
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter