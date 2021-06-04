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Сетевое издание sb.by признано лучшим информационным ресурсом на «ТИБО-2021»

Сегодня на XXVIII Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2021» объявили победителей и призеров «Интернет-премии». В одной из самых престижных номинаций – «Информационный ресурс» – лучшим стал портал Издательского дома «Беларусь сегодня» sb.by.


В тройку лидеров вошли также сайты международного спутникового телеканала «Беларусь 24» и газеты «Спортивная панорама»: они расположились на второй позиции. Третье место разделили между собой сайты радиостанций ИД «Беларусь сегодня» «Альфа Радио» и «Мир», Первого национального канала белорусского радио. Всего в этой номинации было подано 75 заявок.

Нашему ресурсу- победителю sb.by уже около двадцати лет: за это время у портала появилось множество рубрик, уникальных проектов, созданы и развиваются аккаунты во всех соцсетях. На сайте работает и интернет-телевидение «СБ ТВ».


В среднем каждый месяц на сайте фиксируется пять миллионов уникальных пользователей. Новостную ленту наполняют не только корреспонденты портала, но и журналисты печатных изданий «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка», «Народная газета», «Сельская газета», «Знамя юности». В сутки публикуется около 200 материалов разных жанров. Онлайн-издание работает практически в режиме нон-стоп, перерывы есть только в ночное время.

Несколько лет назад был изменен формат сайта. Благодаря редизайну интерфейс стал удобнее, его адаптировали для просмотра страниц со смартфона и планшета. В 2019 году на сайте появились новые рубрики: «#простокосмос», «Шпильки», «Мозаика жизни», «Драйв». Они, как и традиционные рубрики, интересуют читателей. 


Пользуются популярностью и спецпроекты портала: «Необычайные деревни», «Партизаны Беларуси», «Беларусь помнит».

Для важных событий изданием созданы горячие темы, которые регулярно обновляются корреспондентами. В их числе «Коронавирус в Беларуси», «Обращения граждан», «Конституционная реформа» и другие.


Сейчас активно реализуются и конвергентные проекты. Один из них – ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». Беседа на важные темы с приглашенным экспертом транслируется по радио, на «СБ ТВ», в социальных сетях, текстовые расшифровки эфира появляются на sb.by.

Работа интернет-проектов не перестает совершенствоваться, команда sb.by будет и дальше радовать вас новыми сервисами и интерактивными проектами.  
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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