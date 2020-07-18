Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.73
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Сестры Груздевы призвали родителей поговорить с детьми и не допустить влияния на них извне

Сестры Груздевы призвали родителей поговорить с детьми и не допустить влияния на них извне

Сестры Груздевы в своем аккаунте в Facebook разместили эмоциональный пост, в котором, в частности, призвали родителей поговорить со своими детьми и не допустить влияния на них извне.

«Вы же наши родные!!! Вы же сыновья, дочери, братья, сестры. Вы мирные! Добрые! Искренние! Вы же по сути еще дети! Вы не такие, какими вас сделала ненависть, посеянная Telegram-каналами!», – подчеркнули сестры Груздевы в своем посте о протестных акциях.

Они отметили, что «к нам в гости» приехали «специально обученные люди», которые 14 июля репетировали, как будут нападать на сотрудников правоохранительных органов во время будущих протестов. 

«А сейчас мы обращаемся к матерям и отцам, бабушкам и дедушкам, и просто родственникам той молодежи, которая вышла на улицы. Позвоните своим детям!!! Поговорите с ними!!! Спасите каждый своего ребенка!!! Неужели какие-то толстые западные дядьки могут влиять на ваших родных детей больше, чем вы?!!! И указывать им дорогу на верную смерть?!! Ваши дети слишком молоды, они не знают жизни, не знают, что такое, когда по-настоящему плохо! Но это знаете вы – прошедшие 90-е годы, знающие послевоенную разруху и хоть по ТВ, но видевшие «кровавые цветные революции соседних стран!» и всю ту боль, горе и разруху, что они с собой принесли!!!», – говорится в посте.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Агрогородок Дивин, где осенью пройдут областные «Дожинки», меняется на глазах
«Витебск» одержал минимальную победу над «Смолевичами» в матче ЧБ по футболу
Сестры Груздевы призвали родителей поговорить с детьми и не допустить влияния на них извне
В Малоритском районе устраняют последствия урагана
Ирисы и лилейники требуют внимания
Депутат Сергей Сыранков: Беларусь - страна возможностей для каждого
«Сено-фест», патриотические пазлы и живые скульптуры – как зажигает молодежь на «Славянском базаре»
ЦТ в резервные дни планируют проходить более 1,3 тысячи абитуриентов
Фотофакт. Турнир национальных танцев на «Славянском базаре»
Вторая половина июля – лучшее время для посева пекинской капусты
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Три грации
Практика в Парламенте и высокая оценка юриста Международного суда ООН: как складывается карьера трехсотбалльниц спустя четыре года после ЦТ
Славянский базар в Витебске 2020 - стримы
Болеем за Ангелину Ломако – начался детский музыкальный конкурс на «Славянском базаре»
Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте
Сумеют ли наши производители заменить критический импорт собственной продукцией
Сапотько: Беларусь – территория мира и согласия
В центре Минска разбился мотоциклист
БЖД отменяет некоторые поезда между Минском и Брестом 21-22 июля
Врач-терапевт 10-й минской поликлиники Ирина Качуринская — о призвании и борьбе с COVID-19
В Беларуси выздоровели 57 856 пациентов с коронавирусом
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кристина скоро вернется. Часть вторая
В санатории «Сосновый бор» мы испробовали новую процедуру – сон на ульях
«Пропустили на границе, только когда спел «Люси»: Родион Газманов и другие звезды выступили на ночном концерте в Витебске
Реконструкция Республиканской гимназии-колледжа при Академии музыки практически завершена, здание готово к приему учеников
Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей провел прием в общественной приемной «Белой Руси»
На Олимпиаде-80 в Москве представители Беларуси завоевали 33 награды
Полярные исследования: как бактерии ледяного материка помогут создать прорывные био- и медтехнологии
День молодежи открыли на «Славянском базаре в Витебске»
Беларусь и Египет рассмотрят возможность возобновления прямых авиарейсов в Каир
Подарок к «Славянскому базару»: в Витебске открыли обновленный стадион ВГУ имени Машерова
Как налажены сбор и утилизация мусора в деревнях, агрогородках, хуторах и дачных товариществах
мнение
Татьяна БИЗЮК
Разглядеть на экзамене талант
В Гомеле провели фотоконкурс «Юный велосипедист» и наградили победителей
Тайна перевала Дятлова: никакой конспирологии?
Погода в воскресенье: кратковременные дожди и до 28 градусов тепла
Исаченко: нам всем надо работать честно и с максимальной отдачей
Фотоконкурс «Дети — цветки жизни». Лучшие фото недели
В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции
Наталья Шарангович: «У художников есть свобода выбора»
Египет заинтересован в спортивном и медицинском туризме в Беларуси
Летопись государственности: от истоков до Республики Беларусь
«Рух» против БАТЭ – один из главных матчей выходных
Благодарности и жалобы: с чем звонят граждане вице-спикеру Совета Республики
Министр туризма и по делам древностей Египта Халеда аль-Анани прибыл с делегацией в Минск
На «Славянском базаре» представят молодежные проекты и выступят украинские артисты
Авторы
СКАНИРУЙТЕ