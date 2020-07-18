Сестры Груздевы призвали родителей поговорить с детьми и не допустить влияния на них извне

, – подчеркнули сестры Груздевы в своем посте о протестных акциях.Они отметили, что «к нам в гости» приехали «специально обученные люди», которые 14 июля репетировали, как будут нападать на сотрудников правоохранительных органов во время будущих протестов., – говорится в посте.