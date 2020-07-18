Сестры Груздевы в своем аккаунте в Facebook разместили эмоциональный пост, в котором, в частности, призвали родителей поговорить со своими детьми и не допустить влияния на них извне.
«Вы же наши родные!!! Вы же сыновья, дочери, братья, сестры. Вы мирные! Добрые! Искренние! Вы же по сути еще дети! Вы не такие, какими вас сделала ненависть, посеянная Telegram-каналами!», – подчеркнули сестры Груздевы в своем посте о протестных акциях.
Они отметили, что «к нам в гости» приехали «специально обученные люди», которые 14 июля репетировали, как будут нападать на сотрудников правоохранительных органов во время будущих протестов.
«А сейчас мы обращаемся к матерям и отцам, бабушкам и дедушкам, и просто родственникам той молодежи, которая вышла на улицы. Позвоните своим детям!!! Поговорите с ними!!! Спасите каждый своего ребенка!!! Неужели какие-то толстые западные дядьки могут влиять на ваших родных детей больше, чем вы?!!! И указывать им дорогу на верную смерть?!! Ваши дети слишком молоды, они не знают жизни, не знают, что такое, когда по-настоящему плохо! Но это знаете вы – прошедшие 90-е годы, знающие послевоенную разруху и хоть по ТВ, но видевшие «кровавые цветные революции соседних стран!» и всю ту боль, горе и разруху, что они с собой принесли!!!», – говорится в посте.
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Сестры Груздевы призвали родителей поговорить с детьми и не допустить влияния на них извне
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