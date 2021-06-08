Старшая сестра Михаила Ефремова, Анастасия, в интервью "СтарХиту" рассказала, как ее брат живет в колонии, передает РИА Новости.
Анастасия отметила, что с Михаилом Ефремовым до суда общалась редко, но ситуация, произошедшая прошлым летом, все изменила. Теперь брат и сестра говорят по телефону каждые три-четыре дня. Про свою жизнь артист рассказывает мало, его больше волнуют дела театра.
По словам Анастасии, за минувший год Михаил несильно изменился.
– Измениться могут взгляды, но не суть человеческая, тем более в таком возрасте. Миша сильный и цельный. Но шутить стал меньше – и это меня огорчает. Какого-то жаргона за ним не замечала. Да и там же не зона, а просто какое-то мужское общежитие для первоходов. Все его там любят, уважают, – подчеркнула Анастасия Ефремова.
Сестра артиста отметила, что ее брат спокойно относится к отсутствию личного пространства и удобств. Однако Михаил устает от монотонной работы, по вечерам чувствует недостаток сил, поэтому даже не может отвечать на письма поклонников. А пишут ему очень много.
Анастасия также добавила, что с Ефремовым продолжают общаться Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Никита Высоцкий, Василий Мищенко и Сергей Гармаш. Несколько раз друзья ездили к нему. Сама она посетит брата уже в июле.
– В колонии брат хоть и свыкся со всем, не жалуется и бодрится, но находиться ему там крайне непросто. Не выдержит он там семь лет! – подчеркнула Анастасия Ефремова.
Фото: ТАСС
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Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни брата в колонии
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