Пиппа Миддлтон, конечно, не член британской королевской семьи, но очень к ней близка, поэтому внимание к крупным событиям в ее личной жизни соответствующее. Недавно стало известно, что британская светская львица и младшая сестра герцогини Кембриджской станет мамой во второй раз. Об этом сообщает Tatler.ru.
Инсайдер рассказал, что Пиппа и ее супруг Джеймс Мэттьюс в восторге от этой новости и поделились радостью со всей семьей. Пока о сроках беременности не сообщается.
Напомним, что сестра Кейт Миддлтон вышла замуж за бизнесмена и профессионального гонщика Джеймса Мэттьюса в 2017 году. В 2018 у них родился сын.
Фото: zimbio.com
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Сестра Кейт Миддлтон снова беременна
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