Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится в Минске 2 декабря

Заседание шестьдесят первой сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет 2 декабря в Минске. Мероприятия состоятся в рамках первого официального визита в Беларусь Вячеслава Володина в качестве председателя Государственной думы восьмого созыва, передает БЕЛТА.
Как уточнили в пресс-службе Палаты представителей, на заседании будут признаны полномочия депутатов Парламентского собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной думой Федерального собрания России, пройдут выборы председателя и заместителя председателя Парламентского собрания. Будут утверждены обновленные составы комиссий, избраны председатели и заместители председателей комиссий.
Один из главных вопросов повестки сессии – обсуждение мер, направленных на исполнение Декрета Высшего государственного совета СГ от 4 ноября 2021 года № 6 "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы".
Основные направления предусматривают ряд мероприятий, направленных на унификацию, гармонизацию и сближение законодательства государств – участников Союзного государства по следующим вопросам: проведение единой структурной макроэкономической политики и создание общего финансового рынка, создание единого экономического пространства и обеспечение равных условий хозяйствования, гармонизация налогового и таможенного законодательства, проведение единой налоговой политики, а также единой торговой и таможенно-тарифной политики в отношении третьих стран, международных организаций и объединений, проведение согласованной политики в области охраны труда, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, унификация гражданского законодательства и определение основ создания собственности Союзного государства.
Парламентарии рассмотрят союзные интеграционные программы и деятельность по законодательному обеспечению их выполнения.
Кроме того, планируется обсуждение ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границах и реакции Евросоюза и других международных организаций на проблемы международной миграции.
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