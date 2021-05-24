Сессия Брестского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва прошла в Бресте. В повестке заседания были рассмотрены вопросы развития и жизнедеятельности региона.
– Одной из важнейших тем, обсуждавшихся сегодня на заседании, было выполнение нормативов государственных социальных стандартов. То есть тот перечь услуг, который получают наши люди. Затрагивались вопросы здравоохранения, образования и благоустройства населенных пунктов. Отдельно стояла тема состояния дорог. Это связано с тем, что работы в этом направлении много. Подвижки есть, но впереди еще много рабаты. Все упирается в деньги. Будем думать, где взять средства на решение этой важной проблемы. Областного бюджета для закрытия данного вопроса недостаточно, – отметил председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич.
В работе сессии приняли участие председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатели Советов депутатов базового территориального уровня, руководители областных служб и ведомств, структурных подразделений Брестского областного исполнительного комитета.
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Сессия областного Совета депутатов прошла в Бресте
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