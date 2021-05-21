Сертификаты о вакцинации будут действовать на территории всего Евросоюза с 1 июля. Об этом сегодня заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас, передает ТАСС.
– Сертификат начнет действовать для всего ЕС с 1 июля. Он представляет собой документ, который подтверждает, что человек прошел вакцинацию, сдал ПЦР-тест, исследование на антитела либо выздоровел после болезни. Если человек соответствует одному из этих трех требований, то документ можно использовать для поездок, – отметила Каролина Дариас.
Премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил сегодня, что иностранные туристы, привитые от нового коронавируса препаратами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), смогут посещать Испанию с 7 июня.
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Сертификаты вакцинации начнут действовать на территории ЕС с 1 июля
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