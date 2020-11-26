На Могилевщине правоохранители раскрыли серию краж крупного рогатого скота, сообщает БЕЛТА.
Фото носит иллюстративный характер
В областном УВД рассказали, что этой осенью с пяти ферм в Кличевском, Чаусском и Славгородском районах было похищено около 40 голов молодняка крупного рогатого скота. Причем ущерб составил более BYN 20 тыс.
В результате оперативных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска вышли на след подозреваемых. В конце октября при совершении очередной кражи скота в Славгородском районе задержали фигурантов. Ими оказались трое неработающих могилевчан в возрасте от 38 до 42 лет. Все они имеют судимости за аналогичные преступления.
Мужчины брали в аренду микроавтобусы, в которые ночью и грузили животных. Похищенное реализовывали живым весом знакомым мясникам.
Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемых и возбуждено уголовное дело.
Как рассказали в управлении уголовного розыска УВД облисполкома, в 2020 году на территории области зафиксировано 14 фактов кражи крупного рогатого скота и лошадей. В восьми случаях злоумышленники похищали крупный рогатый скот, в остальных – лошадей.
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Серия краж крупного рогатого скота раскрыта в Могилевской области
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК