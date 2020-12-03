Россиянин расплачивался за покупки фальшивой валютой

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили серийного фальшивомонетчика. Им оказался 34-летний россиянин, проживавший у супруги в Витебске. Об этом МВД сообщило в своем Telegram-канале.

С февраля по март мужчина сбыл 145 тысяч фальшивых российских рублей (купюры по 5000) и 300 долларов в Минске, Могилеве и Витебской области. Используя торговые интернет-площадки, за «валюту» злоумышленник покупал у людей различные товары. Некоторые из них перепродавались за настоящие деньги.



Для конспирации, отметили там, иностранец регистрировал российские и немецкие телефонные номера в мессенджерах, через которые договаривался с продавцами о встрече. За покупкой ехал на такси «от борта», однако до места не доезжал и некоторое расстояние проходил пешком. Иногда по телефону таксиста менял обстоятельства сделки. Своим жертвам мужчина представлялся гражданином России и пояснял, что может рассчитаться только валютой.

– В Верхнедвинске и Минске на уловку попались продавцы рогов животных, в Могилеве – ювелирных украшений, в Орше – пчелиного воска, а в Витебске – наушников и секрета желез бобра. В последующем поддельные купюры выявляли при обмене работники банков, – сообщили правоохранители.

Фальшивомонетчика задержали российские полицейские в Ивановской области – он попался за аналогичные преступления. По предварительной информации, мужчина приобретал «деньги» на специализированных интернет-площадках у себя на родине.

В Беларуси по семи преступным эпизодам следователи возбудили уголовные дела за хранение и сбыт поддельных денег.

В МВД также обратили внимание, что операции с иностранной валютой без спецразрешения влекут не только административную ответственность, но и риск стать жертвой фальшивомонетчиков.

Фото: МВД