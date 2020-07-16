Сериал с Джимом Керри закрыли после второго сезона

Канал Showtime решил не продлевать шоу «Шучу» о ведущем популярной детской передачи, который постепенно начинает терять связь с реальностью, пишет Deadline.

Сериал «Шучу» с Джимом Керри решили не продлевать на третий сезон.

– Мы гордимся, что показали этот изобретательный, выдающийся, любимый критиками сериал. И мы хотели бы поблагодарить Джима Керри, Дэйва Холстейна, Майкла Агилара, Мишеля Гондри и весь актерский состав и съемочную группу за их гениальную и неутомимую работу, – отметили в Showtime.