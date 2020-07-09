Сериал "Последнее королевство" продлили на пятый сезон

В новом сезоне будет 10 серий, а сюжет продолжит рассказывать историю воина Утреда Беббанбургского, сообщает deadline.



Стриминговый сервис Netflix продлил на пятый сезон сериал "Последнее королевство".

В новом сезоне сериала, снятого по мотивам бестселлера Бернарда Корнуэлла "Саксонские истории", будет 10 серий, а сюжет продолжит историю Утреда Беббанбургского, воина, родившегося саксом, но выросшего датчанином.

– Мы действительно гордимся "Последним королевством". Это шоу, которое продолжает развлекать зрителей по всему миру. У нас были очень высокие рейтинги в прошлом сезоне, поэтому мы будем рады снять продолжение, – отметил исполнительный продюсер Найджел Марчант.

Главные роли в сериале исполняют Александр Дреймон, Элиза Баттеруорт, Иэн Харт, Арнас Федаравичус и другие. О дате выхода нового сезона пока не сообщается.