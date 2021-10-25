Сергея Безрукова выписали из больницы

Народный артист России Сергей Безруков, у которого ранее подтвердили диагноз COVID-19, выписан из больницы. Об этом актер сообщил в своем Instagram-аккаунте.
"Все хорошо, дорогие мои. Выписали. Спасибо врачам!" – написал артист.
Ранее Сергей Безруков отмечал, что переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме и чувствует себя хорошо. Актер считает, что ему удалось избежать тяжелых последствий COVID-19 благодаря прививке, которую сделал накануне.
Сергей Безруков – российский актер, народный артист РФ (2008). Актер Московского театра-студии под руководством Олега Табакова (1994–2013), художественный руководитель Московского губернского театра (с 2014 года). Снимался в сериале "Бригада", фильмах "Есенин", "Мастер и Маргарита", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и других. Лауреат Государственной премии РФ (1997).
Фото: Instagram-аккаунт Сергея Безрукова