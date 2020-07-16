Сергей Волков перейдет из «Витебска» в БАТЭ

Футболист «Витебска» Сергей Волков продолжит карьеру в БАТЭ, сообщает пресс-служба «желто-синих».

Фото: ФК БАТЭ



21-летний хавбек присоединится к борисовчанам 1 января 2021 года, а этот сезон доиграет за «северян».

Воспитанник полоцкого футбола попал в дубль «Витебска» в 2016 году. Летом 2017-го отправился в аренду в «Оршу» (Д2), а в следующем сезоне дебютировал за основу «Витебска». В чемпионате Беларуси – 2019 стал полноценным игроком основной команды. В этом сезоне Волков провел 15 матчей в Высшей лиге, в которых забил один гол.

28 февраля этого года Сергей дебютировал в составе национальной сборной Беларуси в спарринге с командой «Болгарии» (1:0).