Сергей Марков: польские власти понимают, что ведут себя бесчеловечно, поэтому и блокируют доступ к СМИ

Такое мнение выразил российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире телеканала «Беларусь 1».
– Поляки используют чудовищные и варварские методы: применяют водометы и перцовый газ. Во-первых, для того, чтобы беженцы не прошли на их территорию. А во-вторых, чтобы показать свою готовность совершить любые преступления. Польские власти нанимают уголовников, чтобы те избивали беженцев. Это максимально варварские методы. Если включить российские телеканалы, вы увидите, что первые новости уже не о коронавирусе, а про ситуацию на белорусско-польской границе. Российские государственные телеканалы поддерживают позицию белорусского руководства. Белорусские власти чувствуют свою правоту и готовы ее продемонстрировать журналистам, в том числе недружественных Беларуси СМИ. Польское руководство прекрасно знает, что они варвары и негодяи. Они ведут себя бесчеловечно по отношению к беженцам, поэтому польские власти и блокируют доступ к СМИ, – резюмировал эксперт.
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