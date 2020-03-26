Сергей Маковецкий посетит Минск с новым спектаклем «Папа»

Фото: ТАСС

В спектакле «Папа» актер блестяще играет в паре с Мариной Александровой. По словам Сергея Маковецкого, это семейная история про старение человека:Кстати, недавно в Москве артист участвовал в предпремьерном онлайн‑показе телесериала «Зулейха открывает глаза». В нем народный артист России исполнил роль профессора медицины Карла Вольфовича Лейбе. В основе сюжета — история татарской женщины, которая во время раскулачивания теряет семью и попадает в ссылку в Сибирь.Эта роль привлекла Сергея Маковецкого благодаря сложному характеру его героя:Премьера телесериала состоится этой весной, отмечает актер.