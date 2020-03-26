Известный российский актер Сергей Маковецкий приедет в Минск с новым спектаклем «Папа», пишет "Союз".
Фото: ТАСС
В спектакле «Папа» актер блестяще играет в паре с Мариной Александровой. По словам Сергея Маковецкого, это семейная история про старение человека:
— Удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. Спектакль сам по себе серьезный, но с юмором. Зрители уходят в задумчивом настроении и с надеждой, что для детей мы не будем такими, как мой герой и героиня Марины Александровой.
Кстати, недавно в Москве артист участвовал в предпремьерном онлайн‑показе телесериала «Зулейха открывает глаза». В нем народный артист России исполнил роль профессора медицины Карла Вольфовича Лейбе. В основе сюжета — история татарской женщины, которая во время раскулачивания теряет семью и попадает в ссылку в Сибирь.
Эта роль привлекла Сергея Маковецкого благодаря сложному характеру его героя:
— Это состояние врачи еще называют дереализацией. Мой доктор Лейбе может поставить правильный диагноз, он легко общается с пациентами, но «подробности боли», скажем так, его по‑настоящему не интересуют. Это состояние продолжается до тех пор, пока чужая боль не открыла доктору Лейбе глаза.
Премьера телесериала состоится этой весной, отмечает актер.
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Сергей Маковецкий посетит Минск с новым спектаклем «Папа»
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