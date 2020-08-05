Сергей Квачан, директор Президентской библиотеки: сохранение и укрепление стабильности в стране - гражданский долг каждого из нас

- Сохранение и укрепление стабильности в нашей стране - гражданский долг каждого из нас. Сегодня в сфере культуры мы видим значительные изменения, которые вызывают гордость. Ярким примером сохранения культурного наследия стало строительство нового здания Национальной библиотеки Беларуси, модернизация здания для документохранилища Президентской библиотеки Республики Беларусь, а также строительство нового комплекса для музея Великой Отечественной войны, создание Музея современной белорусской государственности. И перечень объектов для проведения реставраций и строительства постоянно обновляется.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", Минский международный кинофестиваль «Лістапад», Минская международная книжная выставка-ярмарка, праздник «Александрия собирает друзей» – знаковые для Беларуси события по сохранению культуры и духовности нашего народа, обеспечиваемые политикой государства.

Сейчас наша страна успешно развивается и процветает. Революции и войны, разруха и хаос, которые известны белорусской истории, способствовали разрушению экономики, обнищанию населения и уничтожению культурного наследия. Неоспоримо, в нынешнее время важно проявить рассудительность во благо будущего.