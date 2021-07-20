Сергей Клишевич прокомментировал идею учредить День партизан и подпольщиков

В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич высказался об идее учредить День партизан и подпольщиков, а также назвал возможную дату празднования этого памятного события.
– Тема партизанского движения, а также ее сохранение в нашей исторической и политической памяти требует дальнейшего продолжения. Идея, прозвучавшая на Всебелорусском народном собрании, об учреждении в Беларуси Дня партизан и подпольщиков поможет нам этого достигнуть, – считает депутат.
По словам Сергея Клишевича, в учрежденный День партизан и подпольщиков должны проходить соответствующие мероприятия, чтобы память об этих героях жила в сердцах людей и не увядала.
Кроме того, депутат назвал несколько возможных дат празднования памятного события. Первый – 16 июля. В этот день в 1944 году прошел первый партизанский парад. Второй вариант – 5 сентября. В 1942 году данный день стал начальным этапом формирования партизанского движения в Беларуси.
– Также в этот день был создан Белорусский штаб партизанского движения, который координировал на территории нашей страны партизанскую борьбу. А мы знаем, что 75 процентов территории Беларуси к 1943 году находилось под контролем партизан – сильнейшей мощи, которая оттягивала силы вермахта и не давала им продвигаться дальше по фронтам, – обратил внимание депутат.
И наконец, третий вариант – 17 января. В этот день в 1942 году партизаны освободили районный центр Копаткевичи.
В настоящий момент, по словам Сергея Клишевича, дату пока не обсуждали, однако процесс выбора дня будет запущен в ближайшее время.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Сергей Клишевич прокомментировал идею учредить День партизан и подпольщиков
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