Сергей Клишевич прокомментировал идею учредить День партизан и подпольщиков

– считает депутат.По словам Сергея Клишевича, в учрежденный День партизан и подпольщиков должны проходить соответствующие мероприятия, чтобы память об этих героях жила в сердцах людей и не увядала.Кроме того, депутат назвал несколько возможных дат празднования памятного события. Первый – 16 июля. В этот день в 1944 году прошел первый партизанский парад. Второй вариант – 5 сентября. В 1942 году данный день стал начальным этапом формирования партизанского движения в Беларуси.– обратил внимание депутат.И наконец, третий вариант – 17 января. В этот день в 1942 году партизаны освободили районный центр Копаткевичи.В настоящий момент, по словам Сергея Клишевича, дату пока не обсуждали, однако процесс выбора дня будет запущен в ближайшее время.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.