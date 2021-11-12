Касперович: барьер входа в профессию для каждого направления индивидуальный

Сегодня многие родители хотят отдать ребенка в сферу IT, считая только это направление перспективным. Но специалисты считают, что понятие востребованности чаще базируется на стереотипах.

– Например, давно ходит миф, что юристов и экономистов слишком много, – рассказывает Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования. – Возможно, в конце 90-х, 2000-х так и было. Но сейчас уже давно все не так. Уже давно сокращены объемы подготовки по некогда популярным направлениям. В отдельные годы мы даже видим на бухгалтеров более высокий спрос, чем вузы выпускают.

Что касается сферы программирования, сегодня большинство специальностей предполагают изучение вопросов использования IT-технологий или даже разработки новых программных средств.

– Более того, никто не мешает пройти двухмесячные курсы и начать программировать, – считает Сергей Касперович. – Можно сформулировать такое понятие, как «барьер входа в профессию». Например, чтобы заниматься информационными технологиями, можно после получения высшего технического закончить соответствующие курсы. А попробуй заняться той же геологоразведкой! Только одна возможность – полноценный процесс обучения длиной в 4–5 лет (на уровне среднего специального образования – несколько меньше).