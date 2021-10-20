Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом

Актера Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Сергей Безруков сообщил, что ситуация под контролем, коронавирус протекает в легкой форме. Артист призвал поклонников не переживать и отметил, что спектакли перенесут на другие даты.
"Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать... В данном случае перечитать. Всем здоровья!" – написал актер.
В комментариях к посту подписчики пожелали артисту скорейшего выздоровления.
Фото: Instagram-аккаунт Сергея Безрукова