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Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом

Актера Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.


Сергей Безруков сообщил, что ситуация под контролем, коронавирус протекает в легкой форме. Артист призвал поклонников не переживать и отметил, что спектакли перенесут на другие даты.

"Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать... В данном случае перечитать. Всем здоровья!" – написал актер.

В комментариях к посту подписчики пожелали артисту скорейшего выздоровления.

Фото: Instagram-аккаунт Сергея Безрукова
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