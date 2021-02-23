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Сергей Алейник встретился с Постоянным представителем ПРООН в Беларуси

23 февраля 2021 г. состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Постоянным представителем Программы развития ООН в Республике Беларусь Александрой Соловьевой. Об этом информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.


Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития взаимодействия Беларуси и ПРООН, в том числе в рамках реализации национальных приоритетов в социально-экономической сфере, а также активизации совместных усилий по минимизации последствий распространения коронавирусной инфекции в нашей стране.

Собеседники также договорились продолжить сотрудничество по вопросам достижения Беларусью Целей устойчивого развития, развития зеленой экономики в стране, восстановления пострадавших регионов в результате аварии на ЧАЭС. 

Фото: МИД
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