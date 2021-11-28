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  2. Сергеенко: ВНС должно стать стабилизирующей силой в отношениях между всеми ветвями власти

Сергеенко: ВНС должно стать стабилизирующей силой в отношениях между всеми ветвями власти

Всебелорусское народное собрание предлагаемыми изменениями и дополнениями в Конституцию предполагается наделить существенными полномочиями. Об этом сегодня в программе «Главный эфир» телеканала Беларусь 1 рассказал Глава Администрации Президента Беларуси, руководитель Рабочей группы по доработке проекта Конституции Игорь Сергеенко.


Глава Администрации Президента пояснил суть предлагаемого соответствующего раздела в Основной Закон:

- Всебелорусское народное собрание по проекту Конституции - это высший представительный орган народовластия. В соответствующем разделе достаточно подробно расписаны полномочия ВНС, как будут избираться делегаты ВНС. Кстати, в этой части еще предстоит небольшая доработка - в плане выборов делегатов на местном уровне.

Игорь Сергеенко также сообщил:

- Собрание будет сформировано на демократических принципах и должно стать стабилизирующей силой в отношениях между всеми ветвями власти, тем более, в состав делегатов ВНС будут входить представители и исполнительной, и законодательной, и судебной ветвей власти, а также представители местных Советов депутатов и гражданского общества. Соответственно, наделяется ВНС и существенными полномочиями: определять и утверждать стратегические направления развития нашей страны, программы социально-экономического развития. Решения ВНС будут обязательными для всех органов и граждан. Предполагается, что ВНС будет наделено правом отменять решения других органов, если эти решения будут противоречить интересам национальной безопасности нашей страны.
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