Сергеенко: ВНС должно стать стабилизирующей силой в отношениях между всеми ветвями власти

Всебелорусское народное собрание предлагаемыми изменениями и дополнениями в Конституцию предполагается наделить существенными полномочиями. Об этом сегодня в программе «Главный эфир» телеканала Беларусь 1 рассказал Глава Администрации Президента Беларуси, руководитель Рабочей группы по доработке проекта Конституции Игорь Сергеенко.
Глава Администрации Президента пояснил суть предлагаемого соответствующего раздела в Основной Закон:
- Всебелорусское народное собрание по проекту Конституции - это высший представительный орган народовластия. В соответствующем разделе достаточно подробно расписаны полномочия ВНС, как будут избираться делегаты ВНС. Кстати, в этой части еще предстоит небольшая доработка - в плане выборов делегатов на местном уровне.
Игорь Сергеенко также сообщил:
- Собрание будет сформировано на демократических принципах и должно стать стабилизирующей силой в отношениях между всеми ветвями власти, тем более, в состав делегатов ВНС будут входить представители и исполнительной, и законодательной, и судебной ветвей власти, а также представители местных Советов депутатов и гражданского общества. Соответственно, наделяется ВНС и существенными полномочиями: определять и утверждать стратегические направления развития нашей страны, программы социально-экономического развития. Решения ВНС будут обязательными для всех органов и граждан. Предполагается, что ВНС будет наделено правом отменять решения других органов, если эти решения будут противоречить интересам национальной безопасности нашей страны.