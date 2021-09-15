Сергеенко: в Беларуси проводится последовательная работа не только по сохранению, но и воссозданию леса

Такое мнение выразил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, посещая Воложинский лесхоз, в предверие Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Он ознакомился с основными показателями работы предприятия, встретился с коллективом, чтобы услышать, что волнует людей, и почувствовать ритм жизни в лесном хозяйстве.





– В нашей стране ведется последовательная работа не только по сохранению, но и воссозданию леса. Молодой лес сегодня составляет половину всех насаждений. В целом Беларусь входит в десятку европейских стран по лесистости. И эта работа ведется десятилетиями. Если после войны лесом было покрыто не более 20 процентов территории нашей страны, то сегодня показатель достигает 40 и более, – привел цифры Игорь Сергеенко.





Как восстанавливают лес на Воложинщине? По словам директора лесхоза Владимира Ботяна, в помощь – посадочный материал, выращенный своими руками. Собственный питомник в 13,5 гектара, а таким может похвастаться далеко не каждый лесхоз, ежегодно дает около пяти миллионов саженцев. Они идут на собственные нужны, излишки продают другим хозяйствам республики.





Экономика лесхоза плюсует – за себя говорят цифры. Заготовка древесины в январе – июле этого года выросла на 110,3 процента к аналогичному периоду прошлого года. Нарастили и экспорт – плюс 118 процентов к уровню прошлого года. За границу воложинцы продали пиломатериалов на один миллион 224 тысячи долларов. Залежаться готовой продукции на складе не дают литовцы, немцы и латыши. На вырученные деньги лесхоз обновляет технопарк – в этом году купили новенький МАЗ с прицепом, три трактора для трелевки и перевозки древесины и две погрузочные транспортные машины.





Резюмируя, Игорь Сергеенко подчеркнул, что экономические, человеческие контакты, невзирая на санкции, разорвать невозможно, и работа Воложинского лесхоза это демонстирует:

– Продукция высококачественная, она востребована, находит своего покупателя. Более 70 процентов пиломатериалов покупают литовцы, остальное – немцы и латыши. В этом году даже произошло оживление этих контактов. В целом коллектив настроен на активную работу, заработная плата хорошая – более 1400 рублей. Выполняются плановые показатели, проводится работа по повышению лесистности, по сохранению леса, по посадке. Делается все, чтобы страна становилась еще зеленее.





Игорь Сергеенко также коснулся темы общественно-политической ситуации в стране, пандемии и вакцинации, российско-белорусских учений. Затронул вопросы санкционной политики в отношении Беларуси: Правительством предпринимаются конкретные меры по противодействию этому давлению, а перед местной властью Президентом поставлена четкая задача – уровень жизни населения не должен упасть.































