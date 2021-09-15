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  2. Сергеенко: в Беларуси проводится последовательная работа не только по сохранению, но и воссозданию леса

Сергеенко: в Беларуси проводится последовательная работа не только по сохранению, но и воссозданию леса

Такое мнение выразил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, посещая Воложинский лесхоз, в предверие Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Он ознакомился с основными показателями работы предприятия, встретился с коллективом, чтобы услышать, что волнует людей, и почувствовать ритм жизни в лесном хозяйстве.


В нашей стране ведется последовательная работа не только по сохранению, но и воссозданию леса. Молодой лес сегодня составляет половину всех насаждений. В целом Беларусь входит в десятку европейских стран по лесистости. И эта работа ведется десятилетиями. Если после войны лесом было покрыто не более 20 процентов территории нашей страны, то сегодня показатель достигает 40 и более, привел цифры Игорь Сергеенко.


Как восстанавливают лес на Воложинщине? По словам директора лесхоза Владимира Ботяна, в помощь посадочный материал, выращенный своими руками. Собственный питомник в 13,5 гектара, а таким может похвастаться далеко не каждый лесхоз, ежегодно дает около пяти миллионов саженцев. Они идут на собственные нужны, излишки продают другим хозяйствам республики.


Экономика лесхоза плюсует за себя говорят цифры. Заготовка древесины в январе июле этого года выросла на 110,3 процента к аналогичному периоду прошлого года. Нарастили и экспорт плюс 118 процентов к уровню прошлого года. За границу воложинцы продали пиломатериалов на один миллион 224 тысячи долларов. Залежаться готовой продукции на складе не дают литовцы, немцы и латыши. На вырученные деньги лесхоз обновляет технопарк в этом году купили новенький МАЗ с прицепом, три трактора для трелевки и перевозки древесины и две погрузочные транспортные машины.


Резюмируя, Игорь Сергеенко подчеркнул, что экономические, человеческие контакты, невзирая на санкции, разорвать невозможно, и работа Воложинского лесхоза это демонстирует:

Продукция высококачественная, она востребована, находит своего покупателя. Более 70 процентов пиломатериалов покупают литовцы, остальное немцы и латыши. В этом году даже произошло оживление этих контактов. В целом коллектив настроен на активную работу, заработная плата хорошая более 1400 рублей. Выполняются плановые показатели, проводится работа по повышению лесистности, по сохранению леса, по посадке. Делается все, чтобы страна становилась еще зеленее.


Игорь Сергеенко также коснулся темы общественно-политической ситуации в стране, пандемии и вакцинации, российско-белорусских учений. Затронул вопросы санкционной политики в отношении Беларуси: Правительством предпринимаются конкретные меры по противодействию этому давлению, а перед местной властью Президентом поставлена четкая задача уровень жизни населения не должен упасть.









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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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