Сергеенко: студенческие стройотряды будут востребованы при строительстве нового автобусного завода

Уверенность в этом Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко высказал сегодня во время общения с молодыми рабочими и инженерами Минского автомобильного завода.





– заявил Игорь Сергеенко.О намерении построить новый автобусный заводзаявил в феврале этого года, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании:На МАЗе полагают, что новый завод позволит удвоить производственные мощности, повысить технологичность производства автобусов 3-го, а в перспективе и 4-го поколения.