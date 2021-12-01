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  2. Сергеенко: студенческие стройотряды будут востребованы при строительстве нового автобусного завода

Сергеенко: студенческие стройотряды будут востребованы при строительстве нового автобусного завода

Уверенность в этом Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко высказал сегодня во время общения с молодыми рабочими и инженерами Минского автомобильного завода.


– С каждым годом студенческое строительное движение растет и ширится в нашей стране. Как только будет выбрана строительная площадка по строительству нового автобусного завода, будут востребованы и руки молодежи, – заявил Игорь Сергеенко.

О намерении построить новый автобусный завод генеральный директор ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович заявил в феврале этого года, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании:

– Автобусы  – самый востребованный продукт на сегодня в портфеле заказов МАЗа. Электробус или дизельный автобус 3-го поколения мы изготавливаем только под заказ. Мощности, к сожалению, ограничены, и мы уже не можем удовлетворить заявки всех наших клиентов. В декабре 2020 года открыли новое сборочное производство электротранспорта в Жодино. Но и этого сейчас мало. Поэтому разработан проект нового современного автобусного завода.

На МАЗе полагают, что новый завод позволит удвоить производственные мощности, повысить технологичность производства автобусов 3-го, а в перспективе и 4-го поколения.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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