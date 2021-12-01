Сергеенко: студенческие стройотряды будут востребованы при строительстве нового автобусного завода

Уверенность в этом Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко высказал сегодня во время общения с молодыми рабочими и инженерами Минского автомобильного завода.
О намерении построить новый автобусный завод генеральный директор ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович заявил в феврале этого года, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании:
– Автобусы – самый востребованный продукт на сегодня в портфеле заказов МАЗа. Электробус или дизельный автобус 3-го поколения мы изготавливаем только под заказ. Мощности, к сожалению, ограничены, и мы уже не можем удовлетворить заявки всех наших клиентов. В декабре 2020 года открыли новое сборочное производство электротранспорта в Жодино. Но и этого сейчас мало. Поэтому разработан проект нового современного автобусного завода.
На МАЗе полагают, что новый завод позволит удвоить производственные мощности, повысить технологичность производства автобусов 3-го, а в перспективе и 4-го поколения.