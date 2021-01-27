Сергеенко: Шестое Всебелорусское народное собрание значительно отличается от предыдущих

Глава Администрации Президента сегодня встретился с коллективом ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай».
– Ваше предприятие всегда вызывало у меня интерес, — отметил Игорь Петрович. — Доводилось несколько раз проезжать мимо, и вот, наконец, заглянул в гости. «Домочай» стал брендом не только Могилевщины, но и всей Беларуси. Ваша продукция на слуху, в Минске за ней стоят очереди. Своими руками вы создаете настоящие произведения искусства, которые порой даже жалко есть.
Переходя к теме Всебелорусского народного собрания, он отметил, что накануне форума идет серьезная подготовка. Предстоящее событие обсуждается на самых разных уровнях – от трудовых и студенческих коллективов до самых высоких ведомств:
– Шестое собрание отличается от предыдущих тем, что на нем будет обсуждаться не только программа социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, но и совершенствование общественно-политического устройства, всей политической системы. Существуют разные точки зрения. Вот ваш коллектив, например, поддержал политику Александра Лукашенко, а люди с другим мнением с августа выходят на улицу. Их тоже важно услышать, для этого и нужен формат народного общения. Вопросов, заслуживающих внимания, огромное множество, и очень важно аккумулировать все поступающие предложения.
Работники предприятия спрашивали у гостя о строительстве в Беларуси «электрических» домов, мерах стимулирования рождаемости, о коронавирусе и вакцинации населения от него. Начальник производства № 3 Александр Шакуро затронул политические события:
– Назову их попытками дестабилизировать общество, а потом уже и экономику нашей страны. Работая в коллективе, вижу и понимаю, что у каждого человека есть свое мнение и право его высказывать. Но при этом я и коллеги понимаем, что все равно нужно выполнять свою работу. Каждый день давать хлеб, трудиться, чтобы не подвести покупателей, оправдать их доверие. В условиях жесткой конкуренции нельзя терять профессиональное доверие и рынки сбыта. Скоро Всебелорусское народное собрание, и я надеюсь, что оно поможет в консолидации общества. Мы со своей стороны будем хорошо делать свою работу, а от руководства страны ждем решений, которые сделают нашу жизнь лучше.
Кондитер Елена Ахарцева пришла на встречу не с вопросом, а с просьбой:
– Очень прошу вас, Игорь Петрович, передать слова поддержки Александру Григорьевичу. Мое искреннее убеждение, что благодаря его усилиям мы можем мирно трудиться, получать зарплату, радоваться мирному небу над головой. Отправляя детей на учебу, быть уверенными, что они придут в школу, а не на развалины. И, пожалуйста, передайте ему пожелания крепкого здоровья!
В заключение встречи Игорь Сергеенко отметил, что в обществе есть ряд вопросов, требующих решения.
– Нам поступает много предложений и обращений, – говорит он. – Точную цифру не назову, но их тысячи. Они касаются как прикладных решений для конкретного колхоза, так и внесения изменений в Конституцию. И именно в формате народного форума мы можем выработать пути совершенствования нашей общественно-политической жизни. Только вместе мы всего добьемся!
Справочно:
На ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» трудится почти две тысячи человек. Предприятие является крупнейшим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Могилеве и Могилевской области. Три производства в областном центре и семь филиалов в районах выпускают более 500 видов продукции, которую предприятие реализует по всей Беларуси и за рубежом. Около 80% экспорта поставляется в Россию, также общество сотрудничает с Германией, США, Израилем, Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном. В планах наладить поставки в Узбекистан.
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Сергеенко: Шестое Всебелорусское народное собрание значительно отличается от предыдущих
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Фото: САЗОНОВ Андрей