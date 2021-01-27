Сергеенко: Шестое Всебелорусское народное собрание значительно отличается от предыдущих

— отметил Игорь Петрович. —Переходя к теме Всебелорусского народного собрания, он отметил, что накануне форума идет серьезная подготовка. Предстоящее событие обсуждается на самых разных уровнях – от трудовых и студенческих коллективов до самых высоких ведомств:Работники предприятия спрашивали у гостя о строительстве в Беларуси «электрических» домов, мерах стимулирования рождаемости, о коронавирусе и вакцинации населения от него. Начальник производства № 3 Александр Шакуро затронул политические события:Кондитер Елена Ахарцева пришла на встречу не с вопросом, а с просьбой:В заключение встречи Игорь Сергеенко отметил, что в обществе есть ряд вопросов, требующих решения.Справочно:На ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» трудится почти две тысячи человек. Предприятие является крупнейшим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Могилеве и Могилевской области. Три производства в областном центре и семь филиалов в районах выпускают более 500 видов продукции, которую предприятие реализует по всей Беларуси и за рубежом. Около 80% экспорта поставляется в Россию, также общество сотрудничает с Германией, США, Израилем, Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном. В планах наладить поставки в Узбекистан.