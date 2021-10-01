Сергеенко рассказал подробности совещания у Президента

Итоги совещания Александра Лукашенко с руководством Администрации Президента журналистам озвучил ее глава Игорь Сергеенко.
Комментируя темы, которые осуждались, он обратил внимание:
– Состоялся конкретный деловой разговор о проблемах в работе организаций и Администрации в целом, о текущих вопросах, которые мы сегодня решаем. Президенту было доложено по ряду направлений нашей деятельности: по организации кадровой работы, идеологической, о работе, проводимой совместно с другими госорганами, нормотворческой деятельности. О подготовке ряда законопроектов и передаче неконституционных полномочий Президента Правительству и другим ветвям власти, о работе над Конституцией и по проведению референдума.
По словам Игоря Сергеенко, Глава государства поставил конкретные задачи по активизации работы по ряду направлений. Были озвучены и проблемные вопросы, прозвучала и критика со стороны Президента:
– Понятно, что в условиях динамично меняющейся обстановки мы должны работать более активно и оперативно. Коллектив Администрации настроен на такую работу, все понимают свои задачи. Будем работать в соответствии с духом времени.
Глава Администрации Президента также напомнил о том, как идет работа над передачей президентских полномочий:
– С мая уже принято восемь нормативных актов, и те или иные полномочия (вопросы кадровой работы, земельных отношений) уже переданы и Правительству, и местным Советам. Конституционные полномочия – это более высокий уровень, это будет рассмотрено в процессе проведения референдума, который пока планируется на февраль. Вся подготовительная работа идет, создается рабочая группа, затем будет проходить всенародное обсуждение (в СМИ, на диалоговых площадках), все будет проходить гласно и открыто. Это одна из тем, которая обсуждалась на совещании.
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