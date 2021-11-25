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  2. Сергеенко рассказал, как после принятия Конституции может измениться деятельность Парламента и Правительства

Сергеенко рассказал, как после принятия Конституции может измениться деятельность Парламента и Правительства

Об этом во время совместного заседания Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, прошедшего сегодня во Дворце Независимости, заявил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, говоря о предложенных в обновленной Конституции изменениях в деятельности различных органов власти:


- Увеличивается до пять лет срок полномочия парламентариев. Народные избранники получат новые контрольные полномочия, такие как ежегодное заслушивание информации Генерального прокурора, председателя Комитета государственного контроля и председателя правления Национального банка. Расширяется возможность их участия в решении важных государственных задач.

Усиливаются, добавил Игорь Сергеенко, и позиции Правительства:

- Премьер-министру предоставляется право вносить Главе государства предложения по составу Правительства и его структуре. Тем самым повышается ответственность Премьер-министра за работу Правительства. Расширяется компетенция Конституционного суда: он наделяется правом толковать Основной закон, давать оценку конституционности проведения президентских и парламентских выборов и иными полномочиями. Закрепляется конституционный статус Центральной избирательной комиссии.

Глава Администрации Президента заключил:

- Предлагаемые нововведения, по мнению членов рабочей группы и Конституционной комиссии, соответствуют требованиям времени и отвечают происходящим в стране политическим и экономическим процессам. Считаем, что данная концепция взаимодействия государственных органов обеспечит эффективность и устойчивость всей политической системы страны.

Фото: БЕЛТА
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