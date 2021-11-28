SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Сергеенко: работа над изменениями и дополнениями в Конституцию носила достаточно напряженный характер

Сергеенко: работа над изменениями и дополнениями в Конституцию носила достаточно напряженный характер

Предлагаемые Рабочей группой по доработке проекта Конституции изменения и дополнения в Основной Закон коснулись практически всех разделов. Принципиальные изменения и дополнения внесены в 77 статей, появилось 11 новых. Об этом сегодня в программе «Главный эфир» телеканала Беларусь 1 заявил Глава Администрации Президента Беларуси, руководитель Рабочей группы по доработке проекта Конституции Игорь Сергеенко.


Игорь Сергеенко напомни, что основная цель возглавляемой им Рабочей группы - создать окончательную конфигурацию проекта Основного Закона:

- Который бы отвечал требованиям сегодняшнего времени, обеспечивал дальнейшее развитие нашей страны, мир и согласие на белорусской земле и, соответственно, благополучие наших граждан.

Глава Администрации Президента сообщил:

- Работа носила достаточно напряженный характер: постоянные дискуссии, споры, консультации. Сегодня мы можем сказать, что изменения коснулись практически всех разделов. Принципиальные изменения и дополнения внесены в 77 статей, появилось 11 новых. И предлагается новая глава, которая будет раскрывать статус, полномочия, компетенции Всебелорусского народного собрания.

Отдельно Игорь Сергеенко рассказал об изменениях, предлагаемых в преамбулу Основного Закона:

- Преамбула дополнена положениями о сохранении национальной самобытности, суверенитета, духовных и культурных традиций Беларуси. Сегодня тема белорусской идентичности имеет актуальное звучание. Полагаю, что в процессе всенародного обсуждения политологами, критиками, историками преамбула может быть дополнена.

Фото из архива БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы