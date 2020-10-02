Сергеенко: программа на ближайшую пятилетку должна обеспечить достойный уровень жизни населения

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, – отметил Игорь Сергеенко.По его словам, за короткий период нахождения в должности Премьер-министра Роман Головченко сумел "быстро и уверенно войти в ритм работы во время одного из самых непростых периодов в истории нашего государства"., – считает Глава Администрации Президента.По его мнению, достичь этого без здоровой экономики, эффективного производства, организации кропотливой работы на внешних рынках невозможно., – резюмировал Игорь Сергеенко.