Сергеенко: попытки раскачать наше общество, сломать государственный строй не прекращаются

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БЕЛТА

, – сказал Игорь Сергеенко.По его словам, реализация сбалансированной социально-экономической программы, активная разъяснительная работа на местах с акцентом на трудовые коллективы, масштабные мероприятия республиканского, регионального характера – Всебелорусское народное собрание, празднование Дня Победы и Дня Независимости, митинги и молодежные форумы в поддержку власти, мероприятия по сохранению исторического наследия и ко Дню народного единства – оказали в целом положительное влияние на настроение населения, формируя позитивную информационную повестку., – отметил Глава Администрации Президента.Игорь Сергеенко подчеркнул, что людям с неустойчивыми политическими взглядами не место в государственном аппарате., – заключил он.