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Сергеенко: попытки раскачать наше общество, сломать государственный строй не прекращаются

Попытки раскачать наше общество, сломать государственный строй не прекращаются. Об этом заявил Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, сообщает БЕЛТА.

Фото из архива БЕЛТА

– Сегодня на совещание приглашены в основном руководители местных органов власти и управления, от качества работы которых напрямую зависит обстановка в регионах, а значит, и в стране в целом. За прошедший год под руководством Главы государства нам удалось главное – сохранить страну, выстоять под напором мощнейшей скоординированной атаки. Силовыми структурами, органами власти и управления были приняты адекватные меры реагирования, что позволило стабилизировать общественно-политическую ситуацию, – сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, реализация сбалансированной социально-экономической программы, активная разъяснительная работа на местах с акцентом на трудовые коллективы, масштабные мероприятия республиканского, регионального характера – Всебелорусское народное собрание, празднование Дня Победы и Дня Независимости, митинги и молодежные форумы в поддержку власти, мероприятия по сохранению исторического наследия и ко Дню народного единства – оказали в целом положительное влияние на настроение населения, формируя позитивную информационную повестку.

– Однако мы четко понимаем, что попытки раскачать наше общество, сломать государственный строй не прекращаются, а лишь приобретают новые формы, с которыми мы до сих пор не сталкивались или сталкивались в гораздо меньших масштабах. Против Беларуси идет необъявленная, но от этого не менее опасная, фактически открытая гибридная война.

На нас по-прежнему обрушивают потоки дезинформации, откровенной лжи в интернете, пытаются расшатать изнутри через навязывание ложных ценностей и установок, побуждая к предательству нашей страны, – отметил Глава Администрации Президента. – Скажем откровенно: прошедший год стал своеобразным испытанием на прочность монолитности вертикали власти и устойчивости государства. Испытанием, которое мы выдержали, подтвердив в своем большинстве верность управленческого кадрового аппарата политическому курсу страны. Однако нашлись и те, кто принял позицию деструктивных сил, стремясь погрузить страну в так называемый демократический хаос. Оценка подобным фактам дана. К сожалению, пришлось расстаться с теми руководителями, которые из-за недостатка политической зрелости пустили развитие обстановки в коллективах и на вверенных территориях на самотек.

Игорь Сергеенко подчеркнул, что людям с неустойчивыми политическими взглядами не место в государственном аппарате.

– Анализ поступающих сегодня материалов показывает, что не у всех руководителей на местах есть четкое понимание происходящего. Кто-то откровенно расслабился, кто-то, оправдываясь ситуацией, замалчивает или откладывает в долгий ящик решение насущных проблем людей, а ведь это является приоритетом в повседневной деятельности всей вертикали власти. В сегодняшних условиях собравшимся в этом зале очень важно услышать оценку текущего момента, получить первоочередные установки по основным направлениям работы, – заключил он.
Сегодня риски и угрозы носят скрытый характер, видоизменяются, и мы должны им противостоять - Сергеенко
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