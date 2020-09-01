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Сергеенко открыл грандиозную школу в столичной Каменной Горке

Многопрофильная школа-новостройка № 52 в столичном микрорайоне Каменная Горка – 3, рассчитанная на 1020 мест, распахнула свои двери точно в срок – в отмечаемый сегодня День знаний. В торжественной церемонии открытия долгожданного и уникального объекта, обещающего стать социокультурным центром густонаселенного жилмассива, принял участие Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.

Обращаясь к ученикам и их родителям, Игорь Сергеенко сказал:

– День знаний – это особый день. В жизни каждого человека самые приятные воспоминания связаны со школой, сколько бы лет ему ни было. Сегодня в вашем микрорайоне праздник особый – открывается новая школа. Хотел бы отметить, что Каменная Горка динамично развивается. Только в последние годы открыто 10 дошкольных учреждений и 5 школ. А сегодня у нас в стране открываются 4 новые школы, 83 – капитально отремонтированы. Я искренне рад находиться сегодня у вас в гостях здесь – в новой 52-й школе города Минска. Поздравляю вас с открытием новой школы!

– Спасибо! – раздался выкрик маленькой первоклассницы, заставивший искренне рассмеяться и Главу Администрации Президента, и всех многочисленных участников торжественной линейки.

Масштабы новостройки поражают воображение. Здесь сегодня распахнули свои двери сразу десять 1-х и двенадцать 5-х классов. Школа уже заявила о целом ряде профилей. Один из них – допрофильная подготовка МЧС. Также школьников ждет настоящий STEM-центр, чтобы с 4-го по 10-й класс они могли повышать свои знания в IT. Планируется, что в будущем учебном году STEM-центр перерастет в профильные классы. Есть от ребят и запрос на создание правовых классов, их появление – также вопрос недалекого будущего. А вот уже имеющиеся два школьных бассейна, как и тренажерный зал, в вечернее время смогут посещать и жители микрорайона, поскольку школа позиционирует себя как социокультурный центр.

Электронный контроль доступа в это уникальное учреждение образования обеспечивают турникеты, через них можно пройти только с помощью многофункциональной смарт-карты учащегося, которая будет использоваться и как проездной билет в транспорте, и как читательский в библиотеке. Кроме того, с ее помощью можно будет совершать покупки в буфете. Питанию здесь уделено особое внимание, пропускная мощность столовой – около 6200 порций в день, предусмотрен также витаминный бар. Директор школы № 52 Оксана Цуран в начале августа рассказывала журналистам:

– Вопрос строительства школы в микрорайоне стоял очень остро. Все с нетерпением ждали введения в эксплуатацию здания, которое начали строить полтора года назад. По проекту школа рассчитана на 1020 учащихся, будем работать в две смены. Огромная благодарность государству за этот современный объект образования, в котором очень широко представлена спортивная составляющая: у нас есть стадион со спортивным газоном и резиновыми беговыми дорожками, хоккейная коробка, волейбольная, баскетбольная площадки, городок для строевой военной подготовки и даже детский игровой городок для учеников младших классов.

До конца года в Минске откроется также четыре новых учреждения дошкольного образования. Государство продолжает на деле подтверждать свою социальную направленность.
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