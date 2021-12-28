Сергеенко на церемонии вручения госнаград: вы настоящие герои этого года

Панорамный вид заснеженного Минска, большая украшенная елка и нарядные люди, которые приехали со всей страны. Сегодня зал приемов Дворца Республики распахнул перед гостями двери. В преддверии новогодних праздников здесь уже стало традицией подводить итоги и награждать тех, кто славно потрудился на благо Беларуси. К заслуженным работникам из самых различных сфер обратился Игорь Сергеенко:Глава Администрации Президента также озвучил и некоторые достижения, которые стали возможны благодаря присутствующим в зале. Например, в этом году сохранен самый высокий за последние 10 лет темп роста промышленного производства, белорусы делают успехи в инновационной деятельности – на МТЗ изготовлен первый беспилотный трактор. Уже начинается тестирование опытных образцов новой отечественной карьерной техники БЕЛАЗ грузоподъемностью до 300 тонн. Значительно вырос экспорт сельхозпродукции, увеличилась география поставок товаров и техники, обеспечено положительное сальдо внешней торговли. В этом году уже построено более 40 тысяч квартир, введены в эксплуатацию знаковые объекты здравоохранения в Минске, Могилеве и Бресте. Возведены новые школы и детские сады в Барановичах, Бобруйске, Гомеле, Минске, спортивные комплексы в Могилеве, Брестской и Витебской областях.За долгие годы плодотворной работы, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в развитие промышленности и строительства, добровольного страхования и дорожного хозяйства, высокие достижения в области здравоохранения, культуры, благотворительности и гуманитарной деятельности, заслуги в учебе и воспитании подрастающего поколения награждается… – эти слова торжественным эхом прокатились по залу. Для каждого присутствующего гостя наступил особый момент в жизни. Эмоции скрыть было невозможно.–считает. –Солидарную позицию высказала и. Она отметила, что эта награда – коллективная:– подытожил Игорь Сергеенко.