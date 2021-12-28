Сергеенко на церемонии вручения госнаград: вы настоящие герои этого года

Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась сегодня во Дворце Республики. Благодарности Президента, ордена Франциска Скорины и медали «За трудовые заслуги» получили учителя, врачи, работники культуры, управленцы, представители общественных организаций и творческих профессий. Награждал профессионалов своего дела Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.
Панорамный вид заснеженного Минска, большая украшенная елка и нарядные люди, которые приехали со всей страны. Сегодня зал приемов Дворца Республики распахнул перед гостями двери. В преддверии новогодних праздников здесь уже стало традицией подводить итоги и награждать тех, кто славно потрудился на благо Беларуси. К заслуженным работникам из самых различных сфер обратился Игорь Сергеенко:
– Страна готовится пройти очередной рубеж летоисчисления своей независимости. Каждый год для нас важен как новая ступень в строительстве молодого суверенного государства. Уходящий год запомнился прежде всего главным политическим событием в жизни страны. Мы провели Всебелорусское народное собрание, определили приоритеты развития Беларуси, вместе выбрали дату и впервые отметили новый государственный праздник – День народного единства. Мы на пороге 2022 года, в который вступаем с оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне. Эту уверенность даете вы, трудолюбивые, ответственные люди, заряженные на результат и без остатка отдающие себя своему делу. По поручению Президента благодарю каждого из вас за личные достижения этого года, из которых складывается благополучие нашей родной страны, ваших семей и в целом всех белорусов. Вы и ваши трудовые коллективы – авторы общего успеха, и нам действительно есть чем гордиться.
Глава Администрации Президента также озвучил и некоторые достижения, которые стали возможны благодаря присутствующим в зале. Например, в этом году сохранен самый высокий за последние 10 лет темп роста промышленного производства, белорусы делают успехи в инновационной деятельности – на МТЗ изготовлен первый беспилотный трактор. Уже начинается тестирование опытных образцов новой отечественной карьерной техники БЕЛАЗ грузоподъемностью до 300 тонн. Значительно вырос экспорт сельхозпродукции, увеличилась география поставок товаров и техники, обеспечено положительное сальдо внешней торговли. В этом году уже построено более 40 тысяч квартир, введены в эксплуатацию знаковые объекты здравоохранения в Минске, Могилеве и Бресте. Возведены новые школы и детские сады в Барановичах, Бобруйске, Гомеле, Минске, спортивные комплексы в Могилеве, Брестской и Витебской областях.
За долгие годы плодотворной работы, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в развитие промышленности и строительства, добровольного страхования и дорожного хозяйства, высокие достижения в области здравоохранения, культуры, благотворительности и гуманитарной деятельности, заслуги в учебе и воспитании подрастающего поколения награждается… – эти слова торжественным эхом прокатились по залу. Для каждого присутствующего гостя наступил особый момент в жизни. Эмоции скрыть было невозможно.
–Награда безусловно дает стимул совершенствоваться, изучать нечто новое и вносить новации, –считает генеральный директор ООО «Магия света» Людмила Танина. – Современному руководителю нужно не только иметь глубокие знания, но и быть мудрым в принятии решений, а кроме того, порядочным. Потому что за ним стоит не только трудовой коллектив, но и страна. И я отдаю себе отчет, что награда – это в первую очередь аванс для дальнейших свершений.
Солидарную позицию высказала и профессор кафедры инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Анна Ключарева. Она отметила, что эта награда – коллективная:
– Всех тех, кто работал вместе со мной. Потому что никакая награда, только если ты не Эйнштейн, индивидуальной не будет. Этот год прошел тяжелее, чем предыдущие. Но в любом случае это был обычный рабочий год: больные, учеба, ковид. С коронавирусом мы начали работать два года назад, и те схемы лечения, с которых мы начинали, сейчас уже ушли совершенно. Была проделана большая работа, появились новые методики лечения. А теперь активно проходит вакцинация, которая подарила нам надежду на то, что победа состоится.
– Вы настоящие герои этого года, и, учитывая вызовы нашего времени, это не метафора, а констатация факта. Позвольте в вашем лице поблагодарить трудовые коллективы, которые вы представляете. В любом деле невозможен личный рост без участия и плеча рядом стоящего человека. Признание ваших заслуг на государственном уровне также знак качества предприятий, организаций, вырастивших классных специалистов. Низкий поклон вам за верность стране и народу, за то, что вы делаете для людей, – подытожил Игорь Сергеенко.