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  2. Сергеенко: на субботнике обустраиваем прекрасное место отдыха для минчан и гостей столицы

Сергеенко: на субботнике обустраиваем прекрасное место отдыха для минчан и гостей столицы

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко принимает участие в республиканском субботнике, вместе с сотрудниками Администрации он помогает озеленять территорию возле столичного стадиона "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

Субботник в Минске проходит на множестве площадок. В том числе кипит работа у входной группы стадиона "Динамо", где территорию благоустраивает большая бригада - сотрудники Администрации Президента, а также работники стадиона, предприятия "Минскзеленстрой". Общими усилиями планируется высадить 17 деревьев (березы и рябины плакучие) и 520 кустарников (бирючина, пузыреплодник, барбарис, форзиция).

"Представители Администрации еще в начале апреля принимали участие в Неделе леса: помогали на посадке деревьев в Столбцовском районе. А сегодня высаживаем деревья в одном из красивейших мест города Минска. Настроение хорошее, день прекрасный, все меры предосторожности и безопасности принимаются, - отметил Игорь Сергеенко. - С учетом ситуации, которая складывается в этом году, сложно было бы поехать куда-то далеко. Поэтому трудимся здесь, чтобы обустроить прекрасное место отдыха для наших горожан и гостей столицы". Он признался, что подсчитать все деревья, которые высадил за эти годы, сложно. "Может сто, может больше. Это работа интересная, потому что сегодня это маленький саженец, а спустя годы - большие деревья. И наши сотрудники будут прогуливаться по этой прекрасной улице и говорить, что когда-то они помогали создавать это уютное место", - добавил Игорь Сергеенко.

Он также отметил, что земля сухая из-за малого количества дождей после зимы, поэтому работа на посадке дается не так легко. И в то же время труд на будущий результат дарит радость.

Ловко орудует лопатой и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, для которого участие в субботнике - также добрая традиция. Особенно участие в посадке деревьев. "Мне запомнился субботник, когда мы в Минском районе высаживали лес после урагана. Тогда депутаты парламента, наверное, тысячи деревьев посадили, внесли свой вклад в восстановление лесного фонда. Ведь тогда это была большая потеря, - рассказал Вадим Девятовский. - Для меня это символично, потому что очень люблю природу, горжусь тем, что моя Родина такая зеленая. Всегда говорю своим заграничным друзьям, что, приехав к нам, они в первую очередь будут восхищены красотой нашей природы".

Республиканский субботник проходит сегодня в Беларуси. Все органы госуправления и другие госорганизации, подчиненные правительству, местные органы власти, другие организации на добровольной основе проводят его на рабочих местах или благоустраивают историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Участие в субботнике принимают и руководители госорганов.

Заработанные в этот день средства перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком, где останется половина собранной суммы. Эти средства направляются на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Еще 50% средств облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Министерству финансов. Эти средства в равных долях направляются Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

Фото: БЕЛТА
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