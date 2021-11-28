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Сергеенко: изменениями в Конституцию предлагается внести социальную ответственность граждан

Предлагаемые изменения и дополнения в Конституцию коренной ломки социальной сферы Беларуси не предусматривают. Однако в Основной Закон предлагается внести социальную ответственность граждан перед обществом и государством. Об этом сегодня в программе «Главный эфир» телеканала Беларусь 1 рассказал Глава Администрации Президента Беларуси, руководитель Рабочей группы по доработке проекта Конституции Игорь Сергеенко.


Игорь Сергеенко подчеркнул, что коренных изменений в сфере обеспечения социальных прав и гарантий в стране предлагаемые изменения и дополнения в Конституцию не предусматривают:

- Коренной ломки здесь не будет. Дальнейшее развитие получат уже действующие в нынешней Конституции традиционные семейные ценности, забота об инвалидах, ветеранах, о молодежи. Но вместе с тем предлагается внести и социальную ответственность граждан перед обществом и государством. То есть будет не только расширение прав - должны быть и обязанности.

Глава Администрации Президента подчеркнул:

- Конституция - это не набор льгот. Это ряд гарантий, которые предоставлены нашим гражданам.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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