Сергеенко: изменениями в Конституцию предлагается внести социальную ответственность граждан

Предлагаемые изменения и дополнения в Конституцию коренной ломки социальной сферы Беларуси не предусматривают. Однако в Основной Закон предлагается внести социальную ответственность граждан перед обществом и государством. Об этом сегодня в программе «Главный эфир» телеканала Беларусь 1 рассказал Глава Администрации Президента Беларуси, руководитель Рабочей группы по доработке проекта Конституции Игорь Сергеенко.
Игорь Сергеенко подчеркнул, что коренных изменений в сфере обеспечения социальных прав и гарантий в стране предлагаемые изменения и дополнения в Конституцию не предусматривают:
- Коренной ломки здесь не будет. Дальнейшее развитие получат уже действующие в нынешней Конституции традиционные семейные ценности, забота об инвалидах, ветеранах, о молодежи. Но вместе с тем предлагается внести и социальную ответственность граждан перед обществом и государством. То есть будет не только расширение прав - должны быть и обязанности.
Глава Администрации Президента подчеркнул:
- Конституция - это не набор льгот. Это ряд гарантий, которые предоставлены нашим гражданам.