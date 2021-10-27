Сергеенко: чтобы сохранить жизни и здоровье людей, необходимы две составляющие – профилактика и жесткий спрос за нарушение дисциплины

Игорь Сергеенко обратил внимание на необходимость усиления борьбы с пьянством (в районе за 9 месяцев текущего года возросло с 70 до 74 количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения), а также контроль за домовладениями, хозяева которых ведут опасный образ жизни, неблагополучными семьями.– отметил Игорь Сергеенко.Также Глава Администрации Президента озвучил свою позицию по поводу многочисленных деструктивных информационных вбросов, направленных на дискредитацию власти: