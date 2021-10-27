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  2. Сергеенко: чтобы сохранить жизни и здоровье людей, необходимы две составляющие – профилактика и жесткий спрос за нарушение дисциплины

Сергеенко: чтобы сохранить жизни и здоровье людей, необходимы две составляющие – профилактика и жесткий спрос за нарушение дисциплины

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко принял участие в заседании Вилейского райисполкома, на котором руководство и актив района рассмотрели вопрос о реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года “О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины”. Согласно представленным в докладах цифрам и фактам, в районе проводится постоянная работа по предупреждению гибели людей от внешних причин и принимаются эффективные меры по обеспечению безопасности населения.


Игорь Сергеенко обратил внимание на необходимость усиления борьбы с пьянством (в районе за 9 месяцев текущего года возросло с 70 до 74 количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения), а также контроль за домовладениями, хозяева которых ведут опасный образ жизни, неблагополучными семьями.



– Чтобы минимизировать негативные факторы, сохранить жизни и здоровье людей, необходимо обеспечить две составляющие – усилить профилактику и обеспечить и жесткий спрос за нарушения дисциплины на всех уровнях, – отметил Игорь Сергеенко. – Если кто-то не выполняет свои функции – спрашивать надо строго. Не надо все сводить только к работе милиции, МЧС, наркологической службы. Исполнительская дисциплина должна обеспечивается повсеместно. И возможно, настало время с учетом сегодняшних вызовов, как внутренних, так и внешних, несколько осовременить директиву. 



Также Глава Администрации Президента озвучил свою позицию по поводу многочисленных деструктивных информационных вбросов, направленных на дискредитацию власти:




– Не надо на это обращать внимание и по каждому фейку оправдываться. В свою очередь надо вести наступательных работу. И для этого достаточно давать первыми правдивую информацию, даже если она где-то и нелицеприятная.



Игорь Сергеенко: не в каждой стране существует такая система работы с людьми, как у нас
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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