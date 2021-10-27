Сергеенко: чтобы сохранить жизни и здоровье людей, необходимы две составляющие – профилактика и жесткий спрос за нарушение дисциплины

Игорь Сергеенко обратил внимание на необходимость усиления борьбы с пьянством (в районе за 9 месяцев текущего года возросло с 70 до 74 количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения), а также контроль за домовладениями, хозяева которых ведут опасный образ жизни, неблагополучными семьями.
– Чтобы минимизировать негативные факторы, сохранить жизни и здоровье людей, необходимо обеспечить две составляющие – усилить профилактику и обеспечить и жесткий спрос за нарушения дисциплины на всех уровнях, – отметил Игорь Сергеенко. – Если кто-то не выполняет свои функции – спрашивать надо строго. Не надо все сводить только к работе милиции, МЧС, наркологической службы. Исполнительская дисциплина должна обеспечивается повсеместно. И возможно, настало время с учетом сегодняшних вызовов, как внутренних, так и внешних, несколько осовременить директиву.
Также Глава Администрации Президента озвучил свою позицию по поводу многочисленных деструктивных информационных вбросов, направленных на дискредитацию власти:
– Не надо на это обращать внимание и по каждому фейку оправдываться. В свою очередь надо вести наступательных работу. И для этого достаточно давать первыми правдивую информацию, даже если она где-то и нелицеприятная.
Игорь Сергеенко: не в каждой стране существует такая система работы с людьми, как у нас