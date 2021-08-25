Серьезные вопросы в простой обстановке: в Гомеле прошел региональный форум «Беларусь адзіная»

Еще перед началом форума один из спикеров, декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук Вадим Гигин, рассказал, что идея такой акции возникла в регионах в преддверии Дня народного единства:

– Сами люди и подсказали формат: просто приехать и поговорить. Не было и нет никакого сценария, никакой заданной темы. Мы решили представить те направления, в которых более или менее компетентны: это и политика, и геополитика, и идеология, и СМИ, экономика и социальная сфера. Это не лекция, не занятие, это диалог. Мы хотим услышать, понять для себя и донести в Минск, что думают люди по поводу самых актуальных вопросов нашей действительности.





Вадим Гигин подчеркнул, что тем для обсуждения, вопросов для решения хватает:

– Наши оппоненты часто бросают упрек, что якобы мы хотим вернуться до 9 августа. Да нет, наоборот. Эти потрясения, которые произошли, всех нас заставили по-новому посмотреть на себя, свою страну. Зародилось очень много всего позитивного в этот период. И мы видим, что, несмотря на региональные отличия, мы действительно Беларусь «адзіная». И ответы, которые дают люди, те чаяния, переживания, проблемы, которые они поднимают, зачастую очень схожи. И решить их мы можем все вместе. Этот марафон мы будем продолжать, потому что есть такая потребность у людей – выговориться, объяснить свою позицию, услышать позицию других, увидеть, как в других регионах.





Партийное строительство, конституционная реформа, экономическая модернизация, социальные вопросы и даже проблемы культуры – обсуждали на форуме действительно все. Председатель Гомельского городского отделения Лиги коммунистической молодежи Андрей Павленко, к примеру, поднял сразу несколько разноплановых тем. Он говорил о том, что многие люди боялись ходить на митинги в поддержку действующей власти, потому что их руководители не «прогосударственные люди». Интересовали молодого активиста также развитие электротранспорта и даже состав жюри на шоу «Х-фактор», не всех членов которого можно назвать высоконравственными людьми.





Во время обсуждения участники форума спорили, аплодировали и иногда, чтобы разрядить обстановку, даже рассказывали анекдоты. Вадим Гигин такую форму общения назвал очень удачной:

– Когда завершается встреча, люди еще долго не расходятся, люди задают вопросы, обмениваются контактами. Это очень важно. Пока мы ехали в Гомель, было несколько звонков от предприятий, районов с просьбой провести такие встречи и у них. Мы часто говорим о коммуникации, подразумевая новые онлайн-средства, но не надо пренебрегать живым общением. Оно самое доверительное, когда можно посмотреть в глаза своему собеседнику и искренне рассказать о том, что тебя волнует.































