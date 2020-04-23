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  2. Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи биатлонистка Виткова завершила карьеру

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи биатлонистка Виткова завершила карьеру

Известная чешская биатлонистка Вероника Виткова завершила карьеру в связи с тем, что готовится стать матерью, сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов.


"Вероника Виткова только что объявила о своем уходе из биатлона. В ее жизни начинается новая захватывающая глава — она скоро станет матерью. Вся биатлонная семья рада за нее, хотя и будет скучать. Желаем удачи, до скорых встреч" говорится в сообщении IBU.

Главные достижения спортсменки  серебро Олимпиады в Сочи в смешанной эстафете и бронза Игр в Пхенчхане в спринте.
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Фото: РЕЙТЕР
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