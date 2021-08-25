Сердце Полесья - город Туров. Смотрите красивое аэровидео

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Город Туров сняли с высоты птичьего полета. Посмотрите новое аэровидео от Павла Кузьмина и Елены Русиновой. Столица Туровского княжества в X–XIII вв. В «Повести временных лет» Туров впервые упоминается еще до крещения Руси – в 980 году. В XII столетии в Турове жил и творил просветитель Кирилл Туровский, памятник ему установлен на Замковой горе. На Замковой горе крипта «Древний Туров» накрывает руины каменного храма, разрушенного землетрясением в 1230 году. Христианская епархия была основана в Турове еще в 1005 году. В 1865 году здесь был найден фрагмент Туровского Евангелия, созданного в XI веке. Туров лежит на маршруте «Золотое кольцо Гомельщины», поэтому город посещает много гостей. Около 15 тысяч туристов и паломников приезжают за год в Туров – это в пять раз превышает количество местного населения. Располагается город на Полесье на реке Припять, в 200 км от Минска. Река Припять считается самой рыбной в стране, сюда едут порыбачить даже иностранцы. На реке проходят водные экскурсии на теплоходах. В Турове проживает 2772 человека.