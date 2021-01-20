«Сердце бешено колотилось, но мы справились!» Ветеринар и инженер-проектировщик о выступлении на сцене Большого

По общему мнению, эксперимент удался. Гости разных возрастов, профессий и комплекций танцевали прекрасно, зрелище получилось отменное…А что думают об этом сами участники бала – несколько десятков человек, которые в течение двух месяцев каждую неделю приходили на репетицию? Бросали все дела и ехали – кто в машине, кто на метро через весь город, в масках, чтобы друг друга не заразить. Шили платья, брали напрокат фраки и смокинги. И все ради того, чтобы 85 минут побыть на священной сцене Большого, где блистали Зиновий Бабий и Мария Гулегина, Семен Дречин и Лариса Александровская.Наугад я выбрала для разговора молодую девушку в красном бальном платье. Оказалось, что зовут ее Илона Мелешко.Почувствовала ли она себя артисткой?Кто она по профессии? Оказалось, ветеринар.Балетмейстером-постановщиком бала уже в пятый раз была заслуженная артистка Республики Беларусь Юлия Дятко. Ей помогали артист балета, опытный тренер Павел Чванов, и ведущий мастер сцены, обладатель медали Франциска Скорины Надежда Филиппова.По словам Илоны, главная проблема девушек, мечтающих попасть на бал, – найти себе партнера.Укрепило ли это их отношения?Тут подошел партнер Илоны – инженер-проектировщик Павел Симонов.– с места в карьер признался он.– говорит Илона.– подтвердил Павел.– Ваша подруга – ветеринар, вы – инженер-проектировщик, и вы танцуете в оперном театре на сцене… Разве не фантастика?– восклицает Илона.– немедленно возразил Павел.Будут ли теперь чаще ходить в Большой театр?– отвечает Павел.А значит, бал выполнил свое предназначение – приблизил людей к искусству, к красоте, к гармонии и полноте жизни. И это, как малое зерно, обязательно даст богатые плоды.