«Сердце бешено колотилось, но мы справились!» Ветеринар и инженер-проектировщик о выступлении на сцене Большого

Большой бал в Большом театре нынче прошел в необычном формате. По инициативе директора Александра Евгеньевича Петровича основное бальное действо состоялось не в фойе, а на главной сцене. Танцы гостей перемежались с концертными номерами, в которых выступали лучшие артисты Большого. Даже оркестр – и тот играл в яме, как это бывает на оперных и балетных спектаклях. А в зале была публика! Не просто отдыхающие с шампанским, красной рыбой и профитролями, а самые настоящие зрители, которые, не отрываясь, смотрели на сцену.
По общему мнению, эксперимент удался. Гости разных возрастов, профессий и комплекций танцевали прекрасно, зрелище получилось отменное…
А что думают об этом сами участники бала – несколько десятков человек, которые в течение двух месяцев каждую неделю приходили на репетицию? Бросали все дела и ехали – кто в машине, кто на метро через весь город, в масках, чтобы друг друга не заразить. Шили платья, брали напрокат фраки и смокинги. И все ради того, чтобы 85 минут побыть на священной сцене Большого, где блистали Зиновий Бабий и Мария Гулегина, Семен Дречин и Лариса Александровская.
Наугад я выбрала для разговора молодую девушку в красном бальном платье. Оказалось, что зовут ее Илона Мелешко.
– Нам пришлось очень долго репетировать, примерно с ноября месяца, – рассказывает Илона. – Каждую неделю были тренировки. Мы очень старались, вложили очень много сил, и сейчас не верится, что все закончилось. Немножко грустно, потому что ты уже привык бежать на тренировку и думать, как выучить все танцы, и теперь грустно расставаться с людьми, с которыми познакомился. Впечатления наилучшие!
Почувствовала ли она себя артисткой?
– Да! Ты постоянно держишь в голове, что тебе нужно улыбаться, держать ровно спинку – все, как учили нас наши учителя. Поэтому пришлось примерить на себя маску артиста и побывать на сцене в свете софитов. Сердце бешено колотилось, но мы справились!
Кто она по профессии? Оказалось, ветеринар.
– Совсем не профессия для артиста, но танцевать могут все, если действительно захотят. Конечно, нужно вложить в это силы, желание и терпение, и в итоге все получится! Особенно со здешними учителями, которые трепетно к каждому из нас относились, всех учили с терпением, с любовью.
Балетмейстером-постановщиком бала уже в пятый раз была заслуженная артистка Республики Беларусь Юлия Дятко. Ей помогали артист балета, опытный тренер Павел Чванов, и ведущий мастер сцены, обладатель медали Франциска Скорины Надежда Филиппова.
По словам Илоны, главная проблема девушек, мечтающих попасть на бал, – найти себе партнера.
– Мне повезло, я уговорила своего молодого человека. Он никогда раньше не танцевал, но мы справились.
Укрепило ли это их отношения?
– Да, конечно! Он приобрел для себя новый опыт. Думаю, он будет всем рассказывать, каково это – быть на сцене и видеть все изнутри, как работают артисты и вся команда театра. Это не те впечатления, когда ты смотришь из зрительного зла. Здесь нам дали возможность увидеть все изнутри и принять в этом участие.
Тут подошел партнер Илоны – инженер-проектировщик Павел Симонов.
– Это что-то новое, необычное! – с места в карьер признался он. – Мне особенно понравилось окунуться в процесс тренировок, который оказался ничуть не менее увлекателен, чем само представление. Бал – это уже как вишенка на торте. Насколько я знаю, в оперном театре в первый раз бал проходит в таком формате, когда приглашенные танцуют на сцене, и это лестно! Нам очень понравилось!
– Было очень приятно прикоснуться к прекрасному, – говорит Илона.
– Ну да, примерить на себя! – подтвердил Павел.
– Ваша подруга – ветеринар, вы – инженер-проектировщик, и вы танцуете в оперном театре на сцене… Разве не фантастика?
– Да-да, кто бы мог подумать! – восклицает Илона. – И ожидать, что люди, по профессии далекие от искусства, смогут разделить сцену с артистами…
– Я бы не сказал, что далекие! – немедленно возразил Павел. – Все равно везде есть – в каждой профессии! – такая нотка или изюминка, которую ты привносишь.
Будут ли теперь чаще ходить в Большой театр?
– Непременно! – отвечает Павел. – Вспоминать эти минуты, счастливые мгновения, эти места…
А значит, бал выполнил свое предназначение – приблизил людей к искусству, к красоте, к гармонии и полноте жизни. И это, как малое зерно, обязательно даст богатые плоды.
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«Сердце бешено колотилось, но мы справились!» Ветеринар и инженер-проектировщик о выступлении на сцене Большого
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Фото: Юлия АНДРЕЕВА