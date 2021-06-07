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Сербия не планирует закрывать небо для белорусских самолетов

Сербия решила не закрывать воздушное пространство для белорусских самолетов. Об этом заявил председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич, сообщает РИА Новости.


– Насколько я знаю, Сербия не принимала такого решения, потому что мы не являемся членом Европейского союза, – пояснил Дачич.

Напомним, некоторые страны Европы с 5 июня закрыли небо для белорусских самолетов в соответствии с постановлением ЕС, которое запрещает использовать воздушное пространство и аэропорты этих государств. 

Фото: pixabay.com
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