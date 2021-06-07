Сербия решила не закрывать воздушное пространство для белорусских самолетов. Об этом заявил председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич, сообщает РИА Новости.
– Насколько я знаю, Сербия не принимала такого решения, потому что мы не являемся членом Европейского союза, – пояснил Дачич.
Напомним, некоторые страны Европы с 5 июня закрыли небо для белорусских самолетов в соответствии с постановлением ЕС, которое запрещает использовать воздушное пространство и аэропорты этих государств.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
832
Сербия не планирует закрывать небо для белорусских самолетов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.