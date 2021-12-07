Серб Карич: нашу дружбу мы сохраним, это самое ценное

Об этом по итогам встречи с Александром Лукашенко заявил журналистам почетный консул Беларуси в Белграде, председатель группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии Драгомир Карич. Он подчеркнул, что между нашими странами нет никаких незакрытых вопросов, а отдельно высказался по теме ситуации с беженцами:
– Не надо забывать, что в Югославии с 1992 по 1995 год было 2 миллиона беженцев. Нам никто не помогал. Мы их сами кормили. А беженцы были самые разные: из Сербии и Хорватии, мусульмане и албанцы. И все это свалилось фактически на Белград. И мы очень хорошо понимаем вашу беду. То, что мне рассказал ваш Президент, меня очень удивило: как вы справляетесь, как помогаете. Тот миллион помощи, который вы получили (речь о помощи со стороны европейских структур. – Прим. ред.) – это зерно песка на морском дне. Но ситуация складывается так, что вы справитесь. Санкции дают каждому государству возможность активировать «запасной двигатель» в голове, чтобы посмотреть, где вы ошибались, чтобы, используя ваши ресурсы, выйти из положения, чтобы появилось больше возможностей. Конечно, мы переживаем. Каждая гуманитарная катастрофа – это беда. Всех нас. Поэтому мы, насколько можем, вас поддерживаем.
Драгомир Карич особо отметил тот факт, что он является председателем группы Дружбы с Беларусью в парламенте Сербии:
– Поэтому я выступаю за мир, я против дискриминации. Экономическая гонка – она всегда желательна, это конкуренция. Но навязывание своей позиции, различные санкции ничего не принесут. Я думаю, что Сербия и бывшая Югославия – это чемпионы по санкциям. Не бойтесь, это все пройдет – и вы станете еще крепче.
При этом Драгомир Карич подтвердил, что санкции влияют на бизнес-интересы:
– Но мы – работяги. Они неправы на Западе, когда вводят эти санкции. Надо жить, надо строить, надо работать.
Отдельно сербский гость коснулся темы взаимоотношений с соседними странами и провел параллели с Сербией:
– У нас то же самое было с нашими соседями. Вчера жили дружно, а теперь они оказались более «демократическими». Так что я хочу пожелать белорусскому народу всего самого лучшего. Придет Новый год – будут новые возможности. Это все пройдет. Не может здесь править никто другой, кроме белорусского народа. Не может выбирать никто другой, кроме белорусского народа. У нас такие же проблемы. Сербия постоянно в чем-то виновата. Эту дружбу нашу мы сохраним, это самое ценное.
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