"Сенсации", или Как "Наша Нiва" делает это. В Минске продолжился суд по иску милиционера к НН

Тур из Молодечно. Она рассказала, что договор подряда заключила "у лiпенi 2020 года". Однако не с НН, а с другой организацией, которая в понимании соответчицы "адно i тое ж" с частной организацией «ННбай» (владелец сетевого ресурса НН).Иск, напомню, касается двух случаев. Истец ранее рассказывал, что увидел на сайте «Наша Нiва» информацию о себе, которая не соответствует действительности, искажена и является порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию. Вот первая статья: «Хлопец, што вучыўся разам с амапаўцам і падобны да яго: «». В ней НН писала: «».Милиционер настаивает на том, что опубликованные сведения не соответствуют действительности, что они искажены:А вот фразы из другой публикации («Аднакласніца пра амапаўца, які збіваў людзей: «Ён мог падысці і проста ударыць»): «пра амапаўца, які збіваў людзей”, “Ён мог падысці і проста ударыць”, “у яго здараліся нейкія заскокі”, “я збірала мячыкі пасля урока, а ен падышоу да мяне і проста удары пад дых”, “павінен я ведаць ці падаваць яму руку”, “трэба быць баязліўцам, каб такое рабіць”.Сегодня стало известно, что соответчица Наталья Тур когда-то какое-то время работала организатором в школе, в которой учился Андрей Бекиш. Судя по сбивчивой речи Тур в суде, тексты она писала по просьбе "нивы", посмотрев гуляющий в интернете фрагмент видео задержания нарушителя в один из июльских дней. Кем снято, где, можно ли верить видео и что было до показанного события?.. Разве авторам это важно? "Сенсация" же пропадает! И вот Наталья пишет одноклассникам милиционера в соцсети. Вопросы задавала такие: что могут рассказать о человеке, с кем общался, в каких отношениях с ними был?..Казалось бы, с чего такой интерес к общению между детьми и какое это отношение имеет к исполнению сотрудником служебных обязанностей? Однако если это главное, что волнует Тур и "ниву", то советую вспомнить свои школьные годы. Там, думаю, не на одну "сенсацию" наберется. Что, не дрались, девочек за косички не дергали, впервые не влюблялись? Андрей Бекиш тоже был обычным мальчишкой. Понравилась девочка – он ее за косу.Об этом сегодня с улыбкой вспоминала и сама "девочка", свидетель Анастасия. Она рассказала, что ей в соцсети действительно писала Тур и просила подробностей про бывшего одноклассника, с которым, кстати, у девушки и теперь сохранились дружеские отношения. То, ударил ли Анастасию школьник, Тур выясняла у нее уже после опубликования статьи. Обычно надо бы наоборот: сначала спроси, а потом пиши. Девушка честно ответила: "ну ударил в классе седьмом или восьмом... Это детское, как за косичку дернуть. Потом мы помирились, даже встречались". Еще сказала, что про Андрея у нее остались только хорошие воспоминания.Следующим допросили молодого человека, которого по ошибке приняли за Бекиша: "Люди думали, что это я, но это не я. Мне приходили угрозы". Остальные свидетели приехать не смогли.Внештатница "нивы" не скрывает: текст готовила исключительно по фрагменту видео из Youtube и исходя из переписки о школьных годах Андрея. Лично мне не понять, почему автор считает нормальным выставлять человека в дурном свете, основываясь на видео, достоверность которого вызывает сомнения, и на котором, возможно, показана лишь мизерная часть происходящего?"Нива" и ее Тур, похоже, считают такой стиль работы нормальным.Суд вынесет решение сегодня в 17:00.